Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Dilara Aksüyek ve Hakan Sabancı’dan aşk iddialarına yanıt

Dilara Aksüyek ve Hakan Sabancı’dan aşk iddialarına yanıt
1 views
20 Ocak 2022 - 9:38

Dilara Aksüyek ve Hakan Sabancı’dan aşk iddialarına yanıt

Dilara Aksüyek ve Hakan Sabancıdan aşk iddialarına yanıt

Aşk haberleriyle gündeme gelen Dilara Aksüyek ve Hakan Sabancı ilk kez önceki akşam birlikte görüntülendi. İkili, iddiayı yalanladı: “Aşk yok, sadece arkadaşız.”

BİRLİKTE GELDİLER

Cemiyet hayatının gözde bekarlarından Hakan Sabancı’nın bir süredir oyuncu Dilara Aksüyek’le aşk yaşadığı konuşuluyordu. İki isim önceki akşam Cihangir’de bir arkadaşlarının doğum günü partisine giderken görüntülendi. Sabancı’nın Vito aracından indiklerinde muhabirlerle karşılaşan ikili, ilk kez beraber objektife yansıdı.

DAHA ÖNCE DEDİĞİM GİBİ

Hakan Sabancı, muha-birlerin “Uzun süredir hakkınızda aşk iddiaları var, neler söylemek istersiniz?” sorusuna “İkimiz de arkadaşız, aramızda aşk yok” yanıtını verdi. Dilara Aksüyek de “Daha önce dediğim gibi; aşk yok. Buraya arkadaşımızın doğum gününe geldik” dedi.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Defne Samyeli: Kızlarımın babası giyimime karışırdıDefne Samyeli: Kızlarımın babası giyimime karışırdı
Hadise, trafikte görüntülendi… Yüzünü sakladı!Hadise, trafikte görüntülendi… Yüzünü sakladı!
Deri Show da Siyah Model Rüzgarı EsecekDeri Show da Siyah Model Rüzgarı Esecek
Hülya Avşar’ı kaçırmak istediler!Hülya Avşar’ı kaçırmak istediler!
Burcu Esmersoy’dan ‘Dergi kapağı’ haberine sert yanıt!Burcu Esmersoy’dan ‘Dergi kapağı’ haberine sert yanıt!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çıplak görüntüleri dünyaya yayılmıştı: Ne mutluluğu! Gözüne far tutulmuş tavşan gibi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Defne Samyeli: Kızlarımın babası giyimime karışırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hadise, trafikte görüntülendi… Yüzünü sakladı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’a yeni kar uyarısı! Meteoroloji duyurdu: Daha kuvvetli geliyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dilara Aksüyek ve Hakan Sabancı’dan aşk iddialarına yanıt
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ankara’dan Ukrayna çağrısı: Gelin krizi Türkiye’de çözelim
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yeni tedbirler masada
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Deri Show da Siyah Model Rüzgarı Esecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Korkusuz Yazarı Ahmet Takan: Erdoğan MHP’yi Her An Sırtından Atabilir
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İBB, AKP’li Vekilin Oğluna Milyonlar Yağdırmış: Çizgi Film Çekmişler
SON DAKİKA HABERLERİ
Çıplak görüntüleri dünyaya yayılmıştı: Ne mutluluğu! Gözüne far tutulmuş tavşan gibiOcak 20, 2022-10:00 am
Defne Samyeli: Kızlarımın babası giyimime karışırdıOcak 20, 2022-9:51 am
İstanbul’a yeni kar uyarısı! Meteoroloji duyurdu: Daha kuvvetli geliyorOcak 20, 2022-9:42 am
Ankara’dan Ukrayna çağrısı: Gelin krizi Türkiye’de çözelimOcak 20, 2022-9:36 am
Yeni tedbirler masadaOcak 20, 2022-9:34 am
Deri Show da Siyah Model Rüzgarı EsecekOcak 19, 2022-3:35 pm
Hülya Avşar’ı kaçırmak istediler!Ocak 19, 2022-2:17 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
ŞEYMA SUBAŞI BÜYÜLEDİ

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !