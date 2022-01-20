Dilara Aksüyek ve Hakan Sabancı’dan aşk iddialarına yanıt

Aşk haberleriyle gündeme gelen Dilara Aksüyek ve Hakan Sabancı ilk kez önceki akşam birlikte görüntülendi. İkili, iddiayı yalanladı: “Aşk yok, sadece arkadaşız.”

BİRLİKTE GELDİLER

Cemiyet hayatının gözde bekarlarından Hakan Sabancı’nın bir süredir oyuncu Dilara Aksüyek’le aşk yaşadığı konuşuluyordu. İki isim önceki akşam Cihangir’de bir arkadaşlarının doğum günü partisine giderken görüntülendi. Sabancı’nın Vito aracından indiklerinde muhabirlerle karşılaşan ikili, ilk kez beraber objektife yansıdı.

DAHA ÖNCE DEDİĞİM GİBİ

Hakan Sabancı, muha-birlerin “Uzun süredir hakkınızda aşk iddiaları var, neler söylemek istersiniz?” sorusuna “İkimiz de arkadaşız, aramızda aşk yok” yanıtını verdi. Dilara Aksüyek de “Daha önce dediğim gibi; aşk yok. Buraya arkadaşımızın doğum gününe geldik” dedi.