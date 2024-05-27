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Dilan ve Engin Polat soruşturmasında ‘1 milyar’ detayı

Dilan ve Engin Polat soruşturmasında ‘1 milyar’ detayı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Mayıs 2024 - 15:22

Engin ve Dilan Polat hakkındaki ‘kara para’ soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde Dilan Polat’ın kozmetik ve sabun satışı ve influencer ücreti adı altında 1 milyar TL’lik işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.

Dilan ve Engin Polat soruşturmasında '1 milyar' detayı - Sayfa 1

Engin ve Dilan Polat’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen ‘kara para’ soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı.

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Dilan ve Engin Polat soruşturmasında '1 milyar' detayı - Sayfa 2

Savcılığın yaptığı tespitlere göre, şüphelilere ait olan 60 şirket incelemeye alındı.

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Dilan ve Engin Polat soruşturmasında '1 milyar' detayı - Sayfa 3

Sabah’ın haberine göre, ünlü bir online satış platformundan 2021-2023 yılları arasında Dilan Polat LTD. ŞTİ.’ye milyonlarca liralık ‘influencer’ ücreti gönderildiği belirlendi.

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Dilan ve Engin Polat soruşturmasında '1 milyar' detayı - Sayfa 4

ORGANİZE KARA PARA AKLAMA

Ayrıca Dilan Polat Güzellik Merkezi’nin yine aynı satış platformu ve kendisine ait web sitesi üzerinden kendi kozmetik ürün ve sabun sattığı bilgisi dosyada yer aldı. Polat’ın şirketine gönderilen influencerlık ücreti ile bu satışların toplam hacminin 1 milyar TL olduğu saptandı.

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Dilan ve Engin Polat soruşturmasında '1 milyar' detayı - Sayfa 5

Paraların Engin ve Dilan Polat’ın kendisi ve akrabaları üzerinde kurdukları onlarca şirket arasında aktarılıp, sonrasında nakit çekim yapılarak Engin Polat’ın sahibi olduğu şirkete elden yatırıldığı tespit edildi.

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Dilan ve Engin Polat soruşturmasında '1 milyar' detayı - Sayfa 6

Şüphelilerin mal varlıkları ile mali durumunun uyumsuz olduğu belirlenirken toplam hacmi yaklaşık 1 milyar TL olarak belirtilen paranın ne kadarının gerçek ticari kazanımla elde edildiği, ne kadarının kara para olup aklanmaya çalışıldığı MASAK’ın hazırlayacağı raporla belirlenecek.

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