Dedikodular doğru çıktı! Somer Sivrioğlu ünlü isimle sevgiliymiş!

“İYİ Kİ DOĞDUN CANIM”

Özyılmazel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla aşk iddialarını doğruladı. Paylaşıma Somer Sivrioğlu’nun tek olduğu bir fotoğrafını koyan Özyılmazel, şu notu düştü: “İyi ki doğdun canım sevgilim…”