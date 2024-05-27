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Dedikodular doğru çıktı! Somer Sivrioğlu ünlü isimle sevgiliymiş!

Dedikodular doğru çıktı! Somer Sivrioğlu ünlü isimle sevgiliymiş!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Mayıs 2024 - 15:19

MasterChef Türkiye yarışmasıyla hafızalara kazınan Somer Sivrioğlu bu kez aşk hayatı ile gündeme geldi. Ünlü şefin şarkıcı Ayşe Özyılmazel ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Özyılmazel, aşkını yaptığı paylaşımla ilan etti.

Dedikodular doğru çıktı! Somer Sivrioğlu ünlü isimle sevgiliymiş! - Sayfa 1

Somer Sivrioğlu MasterChef Türkiye yarışmasıyla adından söz ettirmeyi başarmıştı. Sivrioğlu, başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da çok konuşuluyor.

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Dedikodular doğru çıktı! Somer Sivrioğlu ünlü isimle sevgiliymiş! - Sayfa 2

Boşanmanın ardından çalkantılı aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Sivrioğlu’nun şarkıcı Ayşe Özyılmazel ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

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Dedikodular doğru çıktı! Somer Sivrioğlu ünlü isimle sevgiliymiş! - Sayfa 3

“İYİ Kİ DOĞDUN CANIM”

Özyılmazel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla aşk iddialarını doğruladı. Paylaşıma Somer Sivrioğlu’nun tek olduğu bir fotoğrafını koyan Özyılmazel, şu notu düştü: “İyi ki doğdun canım sevgilim…”

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Dedikodular doğru çıktı! Somer Sivrioğlu ünlü isimle sevgiliymiş! - Sayfa 4

İkili, Fenerbahçe Beko-Panathinaikos arasında oynanan EuroLeague yarı final maçını izlemek için beraber Almanya’ya gitmiş.

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