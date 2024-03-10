Kıyafetini beğenmeyen takipçisine Pınar Altuğ’dan olay cevap

Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Pınar Altuğ bu kez takipçisine verdiği yanıtla gündeme oturdu.

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem’i takipçilerinden gelen olumsuz yorumlara yanıt vermeden duramıyor. Ancak Pınar Altuğ verdiği yanıtlarda da nezaketini koruması ile dikkati çekiyor.