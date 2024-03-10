Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Kıyafetini beğenmeyen takipçisine Pınar Altuğ’dan olay cevap

Kıyafetini beğenmeyen takipçisine Pınar Altuğ’dan olay cevap
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
10 Mart 2024 - 15:01

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Meltem karakteriyle unutulmazlar arasına giren Pınar Altuğ giydiği elbiseyi beğenmeyen takipçisine yanıt verdi.

Kıyafetini beğenmeyen takipçisine Pınar Altuğ'dan olay cevap - Sayfa 1

Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Pınar Altuğ bu kez takipçisine verdiği yanıtla gündeme oturdu.

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem’i takipçilerinden gelen olumsuz yorumlara yanıt vermeden duramıyor. Ancak Pınar Altuğ verdiği yanıtlarda da nezaketini koruması ile dikkati çekiyor.

110

Kıyafetini beğenmeyen takipçisine Pınar Altuğ'dan olay cevap - Sayfa 2

Çocuklar Duymasın dizisi ile adını dizi sektörüne altın harflerle yazdıran Türkiye güzellerinden Pınar Altuğ sık sık yer aldığı tv reklamları ile de adını unutturmayı başardı.

210

Kıyafetini beğenmeyen takipçisine Pınar Altuğ'dan olay cevap - Sayfa 3

Pınar Altuğ sosyal medyayı da etkin olarak kullandı. Pınar Altuğ’un sadece Instagram’da 1,6 milyon takipçisisi buluyor.

310

Kıyafetini beğenmeyen takipçisine Pınar Altuğ'dan olay cevap - Sayfa 4

Zaman zaman günlük hayatından zaman zaman da katıldığını görev aldığı gecelerden paylaşımlarda bulunan Pınar Altuğ, takipçilerine de yanıt veriyor.

410

Kıyafetini beğenmeyen takipçisine Pınar Altuğ'dan olay cevap - Sayfa 5

Pınar Altuğu son olarak Instagram hesabından mavi elbisesiyle çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

510

Kıyafetini beğenmeyen takipçisine Pınar Altuğ'dan olay cevap - Sayfa 6

Pınar Altuğ’un kıyafetine her zaman olduğu gibi kısa sürede birçok beğeni yağdı.

610

Kıyafetini beğenmeyen takipçisine Pınar Altuğ'dan olay cevap - Sayfa 7

Ancak yorumcular arasında beğenmeyenler de oldu. Tüm yorumları tek tek okuyan Pınar Altuğ’un dikkatinden bu olumsuz yorumlar kaçmadı.

710

Kıyafetini beğenmeyen takipçisine Pınar Altuğ'dan olay cevap - Sayfa 8

Takipçilerinden biri Pınar Altuğ’a “Çok kısa çok olmadı bu yaşta” yorumunu yazdı.

810

Kıyafetini beğenmeyen takipçisine Pınar Altuğ'dan olay cevap - Sayfa 9

Pınar Aytuğ bu olumsuz yoruma kayıtsız kalamayarak yanıt verdi.

910

Kıyafetini beğenmeyen takipçisine Pınar Altuğ'dan olay cevap - Sayfa 10

Pınar Altuğ hoşuna gitmeyen yoruma ” Bence çok güzel oldu. Ama siz beğenmiyorsanız elbette giymek zorunda değilsiniz” diyerek yanıt verdi.

1010
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MSB duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi!MSB duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi!
Kadınlar Günü’nde katletmişti! Astsubayın ayrıldığı doktor eşine kurduğu pusu ortaya çıktıKadınlar Günü’nde katletmişti! Astsubayın ayrıldığı doktor eşine kurduğu pusu ortaya çıktı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 8 kişi hakkında flaş kararAyhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 8 kişi hakkında flaş karar
Fenerbahçe’de Eda Erdem’den kötü haber! Oyuna devam edemedi…Fenerbahçe’de Eda Erdem’den kötü haber! Oyuna devam edemedi…
İsmail Saymaz’dan ‘vekillik istedi’ iddiasına yanıt: Su bile istemedimİsmail Saymaz’dan ‘vekillik istedi’ iddiasına yanıt: Su bile istemedim
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dilan – Engin Polat çiftinin kızı sosyal medyadan Ali Yerlikaya’ya seslendi! ‘Dayanamıyorum artık…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yılmaz Erdoğan soluğu savcılıkta aldı! ‘Ekmeğimizi yiyen itler…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Survivor’a damga vuran kavga! Berna, Yunus Emre’nin üzerine yürüdü: İlk eleme adayı belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kıyafetini beğenmeyen takipçisine Pınar Altuğ’dan olay cevap
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MSB duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kadınlar Günü’nde katletmişti! Astsubayın ayrıldığı doktor eşine kurduğu pusu ortaya çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 8 kişi hakkında flaş karar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe’de Eda Erdem’den kötü haber! Oyuna devam edemedi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İsmail Saymaz’dan ‘vekillik istedi’ iddiasına yanıt: Su bile istemedim
SON DAKİKA HABERLERİ
420 bin TL’ye müstakil ev sahibi olun. Ziraat Bankası’ndan fırsatMart 8, 2024-12:48 pm
Dul ve yetim, evde Bakım, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı belli oldu. Ödemeler bu sıraya göre yapılacakMart 8, 2024-12:45 pm
İstanbul Valiliği’nden metroya ‘8 Mart ayarı’Mart 8, 2024-11:38 am
Prof. Dr. Naci Görür ‘korkudan midemiz ağzımızda’ dedi: 3 il için deprem uyarısı, şimdi sıra…Mart 8, 2024-10:16 am
İstanbul dahil birçok il için kuvvetli yağış uyarısı! İşte il il 8 Mart hava durumu…Mart 8, 2024-10:15 am
ABD Başkanı Biden’dan orduya Gazze talimatı! ‘30 binden fazla Filistinli öldürüldü…’Mart 8, 2024-10:14 am
4 ilde yapılan seçim anketinden sonuçlar geldi! Hangi adaylar önde?Mart 8, 2024-10:08 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !