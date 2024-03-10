Kıyafetini beğenmeyen takipçisine Pınar Altuğ’dan olay cevap

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Meltem karakteriyle unutulmazlar arasına giren Pınar Altuğ giydiği elbiseyi beğenmeyen takipçisine yanıt verdi.
Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Pınar Altuğ bu kez takipçisine verdiği yanıtla gündeme oturdu.
Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem’i takipçilerinden gelen olumsuz yorumlara yanıt vermeden duramıyor. Ancak Pınar Altuğ verdiği yanıtlarda da nezaketini koruması ile dikkati çekiyor.
Çocuklar Duymasın dizisi ile adını dizi sektörüne altın harflerle yazdıran Türkiye güzellerinden Pınar Altuğ sık sık yer aldığı tv reklamları ile de adını unutturmayı başardı.
Pınar Altuğ sosyal medyayı da etkin olarak kullandı. Pınar Altuğ’un sadece Instagram’da 1,6 milyon takipçisisi buluyor.
Zaman zaman günlük hayatından zaman zaman da katıldığını görev aldığı gecelerden paylaşımlarda bulunan Pınar Altuğ, takipçilerine de yanıt veriyor.
Pınar Altuğu son olarak Instagram hesabından mavi elbisesiyle çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.
Pınar Altuğ’un kıyafetine her zaman olduğu gibi kısa sürede birçok beğeni yağdı.
Ancak yorumcular arasında beğenmeyenler de oldu. Tüm yorumları tek tek okuyan Pınar Altuğ’un dikkatinden bu olumsuz yorumlar kaçmadı.
Takipçilerinden biri Pınar Altuğ’a “Çok kısa çok olmadı bu yaşta” yorumunu yazdı.
Pınar Aytuğ bu olumsuz yoruma kayıtsız kalamayarak yanıt verdi.
Pınar Altuğ hoşuna gitmeyen yoruma ” Bence çok güzel oldu. Ama siz beğenmiyorsanız elbette giymek zorunda değilsiniz” diyerek yanıt verdi.