DİLAN ÇITAK’TAN BİKİNİLİ GÖRÜNTÜLERE TEPKİ!

Magazin dünyasının son günlerde en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dilan Çıtak, Bodrum tatilinde bikinili şekilde görüntülenince adeta çileden çıktı. Ünlü şarkıcı, fotoğrafların bazı magazin sayfalarında photoshop’la değiştirilerek daha kilolu gösterildiğini iddia etti.

“GERÇEK HALİMİ PAYLAŞIN” ÇIKIŞI

Çıtak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Öyle yetmez ya, gerçek fotoğraflarımı paylaşmamanız beni üzer” diyerek magazin muhabirlerine tepki gösterdi. Bu çıkış, özellikle kadınların beden algısı ve medya temsili üzerine yeni bir tartışma başlattı.

TATİLDE OLAYLAR PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Bodrum’da deniz keyfi yapan Dilan Çıtak, denizden çıkarken görüntülendiğini fark edince arkadaşları havlularla yardım etmeye çalıştı. Ancak bu önlem yeterli olmadı ve bikinili kareler sosyal medyada hızla yayıldı. Çıtak’ın bu duruma verdiği tepki, magazin gündeminde geniş yer buldu.

GEÇMİŞTE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Dilan Çıtak, son iki yılda yaşadığı çeşitli olaylarla sık sık kamuoyunun dikkatini çekti. Havalimanında yaşanan tartışma, hostesle kavga ve polisle yaşanan gerginlik, ünlü ismin adını magazin sayfalarından eksik etmedi.