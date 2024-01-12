Britney Spears’ın anı kitabı 2 milyondan fazla kez satıldı

Ekim 2023’te yayınlandığı anı kitabı “İçimdeki Kadın” ile büyük ses getiren pop şarkıcısı Britney Spears cephesinde yüzler gülüyor. Beşinci baskısını yapan anı kitabı 2 milyon satışı aşarak New York Times’ın en çok satanları arasına girdi.
Simon & Schuster’ın bir bölümü olan yayıncı Gallery Books’un basın açıklamasına göre, Spears’ın bomba gibi anı kitabı “İçimdeki Kadın” (The Woman in Me), Amerika Birleşik Devletleri’nde iki milyonun üzerinde kopya sattı. Birleşik satış rakamları ciltli, sesli kitap ve e-kitap formatlarını içeriyor.
Süperstarın 24 Ekim 2023’te ABD’de yayınlanan uzun zamandır beklenen anı kitabı, satışlarının ilk haftasında 1 milyonun üzerinde kopya satarak rekor kırdı. Bomba etkisi yaratan kitapta, şarkıcı, Mickey Mouse Club’da geçirdiği günlerden, genç pop yıldızı olarak başarısına ve bunun hayatı üzerindeki etkisine kadar, hayatı hakkında dürüst açıklamalarda bulundu.
Spears ayrıca, 2008-2021 yılları arasında babası tarafından yönetilen 13 yıllık vasilik dönemi de dahil olmak üzere karşılaştığı zorluklardan da söz etti.
Şarkıcı ayrıca kendisi için oluşturulan #FreeBritney hareketine tepkisini, zihinsel sağlık sorunlarını ve birlikte oldukları dönemde kürtaj yaptırdığını açıkladığı Justin Timberlake ile olan ilişkisini de ayrıntılarıyla anlatıyor.
Konuyla ilgili olarak People’a konuşan Spears, “Sonunda sesimi yükseltme ve açıkça konuşma zamanım geldi ve hayranlarım bunu doğrudan benden duymayı hak ediyor. Artık komplo yok, yalan yok; yalnızca geçmişimin, bugünümün ve geleceğimin sahibiyim.” dedi.