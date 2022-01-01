Hepsi grubunun yıldızı yürek hoplattı! Mayosuyla poz verdi

En popüler zamanlarında dağılan Hepsi grubunda yer alan Yasemin Yürük, artık sosyal medya payşaımlarıyla gündeme geliyor.
117
Hepsi grubundan ayrıldıktan sonra spora ağırlık veren ve fiziğini her geçen gün güzelleştiren Yasemin Yürük, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
217
Son olarak Instagram takipçilerinin karşısına dekolteli pozlarıyla çıkan Yasemin Yürük, mayolu pozuyla herkesi büyüledi.
317
Beğendiler
Fiziği ve dekoltesiyle mest eden Yasemin Yürük’ün bu paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.
417
517
617
717
817
917
1017
1117
1217
1317
1417
1517
1617