Didem Soydan “Bunları söylemek suç olamaz” diyerek sitem etti! “Kalbim acıyor”

Model Didem Soydan Kızılay çadırlarının AHBAP’a satılması gündemine dair sessiz kalamadı. Didem Soydan “Ülkenin tüm bireylerinin canla başla çalışarak ödediği vergiler ‘kimin içindir?’ yine kendimiz, ailemiz, ülkemiz içindir” diyerek sitem etti.

AHBAP’ın Kızılay’ın iştiraki olan şirketten parayla satın aldığı çadırlar tartışma konusu oldu. Önce Ahbap ve kurucusu Haluk Levent’ten, ardından da Kızılay Başkanı Kerem Kınık’tan peş peşe açıklamalar geldi.

Açıklamalar sonrası ünlü isimler de konuya dair paylaşımlar yaptı. Başarılı model Didem Soydan da duygularını sosyal medyadan paylaştı.

“CAN EVİMİZDEN YARALIYIZ”

Model Didem Soydan “Ülke/Aile… İki kavram vardır ki tahminlerden öte iç içe yaşar.

İnsan, bir sevdikleri için bir de ülkesi için tahmininden öte şeyleri göze alır. Can evimizden yaralıyız” diyerek şunları yazdı:

“Hepimiz elimizde avucumuzda ne varsa ortaya döktük çabalıyoruz. Tanıdık tanımadık herkes seferberlik halinde kimseyi ayrı bir yere koyamıyorum bunu kalpten söylüyorum ve eminim ki dayanışma /yardım konusunda herkes elinden gelenin fazlasını yapıyor. 10 TL’si olan onu gönderiyor. Kurtuluş Savaşı sonrası gibi, memleketin her kurumu ve her insanı ile bu ülkenin hak ettiği şekilde inşasına canla başla destek olmak boynumuzun borcudur.

Ülkenin tüm bireylerinin canla başla çalışarak ödediği vergiler ‘kimin içindir?’ yine kendimiz, ailemiz, ülkemiz içindir! Bugünler içindir! Şunu aklım almıyor, hiç parası olmayanın kanını bağışlayarak destek olduğu ya da biriktirdiği 10 TL’yi yollayan çocuğun kalbi olmuş KIZILAY nasıl oluyor bizim kanımızla, son kuruşlarımızla ülkemiz/ailemiz için alınan çadırları satıyor?

Yeri geldiğinde ki artık yeridir, ‘Bizim paralarımız NEREDE? İnsanımın/ailemin bir kap suyu NEREDE?’diye sormak vatan hainliği değil aksine VATANSEVERLİKTİR. Çünkü bu ülke bizim. Bu aile bizim. Yürekten korkumuz, endişemiz, üzüntümüz akabinde korkumuz gerçek. Bunları söylemek suç olamaz. Kalbim acıyor.”