Kulisler bunu konuşuyor! Ümit Özdağ’ın gözü o partinin genel başkanlığında…

Ahmet Takan, Korkusuz’daki bugünkü yazısında son dönemdeki çıkışıyla gündeme oturan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a ilişkin kulis bilgisine yer verdi.

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, bugünkü köşe yazısında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a ilişkin kulis bilgisi verdi.

“Ümit Özdağ’ın rüzgarı arkasına almasıyla birlikte bundan sonraki süreçte “sığınmacılar” sorunundan çıkıp rotayı, eleştiri oklarını tamamen önce İYİ Parti sonrada CHP’ye çevireceği iddialar arasında.” diye yazan Ahmet Takan, “Zafer Partisi’nin oy potansiyeli ile ilgili yapılan tahminlerde, vaktiyle, Cem Uzan’ın Genç Parti ile yaptığı çıkışları hatırlatıp, “Şu anda en az yüzde 3, böyle giderse yüzde 7’yi çok rahat bulur” iddiasında bulunanlar var..” ifadelerini kullandı.

ÜMİT ÖZDAĞ’IN ASIL HEDEFİ O İSMİN KOLTUĞU

Ahmet Takan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın MHP Genel Başkanlığını istediği iddiasının kulislerde yer aldığını söyleyerek, “Ümit Özdağ’ın gözü MHP Genel Başkanlığında. Oraya doğru çok emin ve sağlam adımlarla ilerliyor.” yazdı.

İttifak konusunda ise Muharrem İnce ile hareket edebileceğini yazan Ahmet Takan, “Zafer Partisi, Muharrem İnce’nin Memleket Partisi ile ittifak halinde seçimlere girecek. Bu ittifakın Cumhurbaşkanı adayı da Muharrem İnce olacak.” görüşünü savundu.

İşte, Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan’ın o yazısı:

Ümit hoca nereye koşuyor?..

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacılar sorunu ile ilgili yaptığı çıkışlarla siyaset gündemini peşinde sürüklüyor…

Ümit Özdağ’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu düelloya davet etmesinin ardından yaşanan gelişmelere ilk büyük tepki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den gelmişti. Bahçeli, Ümit Özdağ hakkında, “Türkiye’miz maksadı bulanık, meşrebi buruşuk, meselesi bunalım çıkarmak olan müflis odaklar eliyle karanlık bir ortama sürüklenmek, kavga ve kargaşa iklimine sokulmak istenmektedir” diye konuşmuştu. Ümit Özdağ ise Bahçeli’nin bu sözlerine karşılık “Bahçeli, bana meşrebi bulanık demez” diyerek MHP Genel Başkanı ile doğrudan kavgaya girmemeyi tercih etmişti.

Devlet Bahçeli, partisinin dünkü Meclis grup toplantısında vitesi iyice yükseltince siyaset kulislerindeki toz duman katsayısı arttı. Bahçeli, “İçişleri Bakanımıza saldırmak su katılmamış edepsizliktir, hainlere yol açan, yol gösteren densizlik ve terbiyesizliktir. İçişleri Bakanımıza ismiyle hitap edip erkeklik hatırlatması yapan ve aklınca meydan okumaya kadar işi götürenler öncelikle hangi melanetin ümidi, hangi kumpasın figüranı olduklarını düşünmeliler” dedi. Özdağ, polemiği arttırdı, sosyal medyadan “MHP’nin kuruluş sürecine/ilkelerine küfreden sahip çıkan zihniyeti Türk milliyetçileri değerlendirecektir. Herkes bilmelidir ki ucunda ölüm olsa da Türkiye’nin örtülü işgaline karşı direneceğim” diye yazdı.

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Şimdii, gelelim siyasi kulislere:

İddiaların ardı arkası kesilmiyor. Sizlere, çok ince delikli süzgeçten geçirdikten sonra aktarmaya gayret edeceğim. Ümit Özdağ’ın rüzgarı arkasına almasıyla birlikte bundan sonraki süreçte “sığınmacılar” sorunundan çıkıp rotayı, eleştiri oklarını tamamen önce İYİ Parti sonrada CHP’ye çevireceği iddialar arasında. Denilen o ki; “Ümit hocaya özellikle İYİ Parti konusunda çok bilgi yağıyor”… Siyasi gözlemciler, Özdağ’ın çıkışlarının en çok İYİ Parti’yi ve CHP’nin ‘ulusalcı” kesimin etkileyeceği görüşünde neredeyse hemfikir… Zafer Partisi’nin oy potansiyeli ile ilgili yapılan tahminlerde, vaktiyle, Cem Uzan’ın Genç Parti ile yaptığı çıkışları hatırlatıp, “Şu anda en az yüzde 3, böyle giderse yüzde 7’yi çok rahat bulur” iddiasında bulunanlar var..

İnce elekle süzgeçten geçirilmiş diğer iddialar ise şöyle:

-Ümit Özdağ’ın gözü MHP Genel Başkanlığında. Oraya doğru çok emin ve sağlam adımlarla ilerliyor.

-Zafer Partisi, Muharrem İnce’nin Memleket Partisi ile ittifak halinde seçimlere girecek. Bu ittifakın Cumhurbaşkanı adayı da Muharrem İnce olacak.

Dedik ya, bunların hepsi siyasi kulislerde dile getirilen iddialardan ibaret. Ama, ben de derim ki; siz esas, merhum Bülent Ecevit’in yakın çalışma arkadaşlarından eski Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel’in Zafer Partisi’ne transferine odaklanın. Bence, işin sırrı orada !.. Deriin bir gizem var orada. O, deriin sırrı çözebilenler, siyasetin geleceği ile ilgili daha doğru tahminlerde bulunabilirler.