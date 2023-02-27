Hakan Altun 5 aileye kapısını açtı

Hakan Altun, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından anlamlı bir çağrıda bulundu. Hakan Altun, 5 depremzede aileyi misafir edeceğini açıkladı.
Altun, “Gerçekten çok zor bir acı bu. Siirtli bir anne babanın evladı olarak, kız kardeşim ve annemle beraber 5 aileyi 5 tane eşyalı evde 1 yıl boyunca misafir etmek istiyoruz. Dayanışmaya ve yardımlaşmaya emek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Acılar hepimizin acısı, yaralar hepimizin yarası. Ama zaman yaralarımızı sarma vakti. Siz de bir aileye destek olabilirsiniz” dedi.