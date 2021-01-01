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AKP’li Yeliz Çamlı’dan CHP’lilere Skandal Sözler

AKP’li Yeliz Çamlı’dan CHP’lilere Skandal Sözler
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24 Aralık 2021 - 17:18

AKP’li Yeliz Çamlı’dan CHP’lilere Skandal Sözler

Yeliz lakabıyla ünlenen AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, katıldığı bir televizyon programında CHP’ye yönelik açıklamalarda bulundu.

AKP'li Yeliz Çamlı'dan CHP'lilere Skandal Sözler

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı Kanal42 Televizyonu’nda yayınlanan Sümen6 programında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

KÖTÜ GİDİŞATTA CHP’NİN DE PARMAĞI VAR”

Türkiye’deki kötü gidişattan CHP’nin sorumlu olduğunu ifade eden AKP’li Çamlı ilginç açıklamalarda bulundu.

CHP’nin hâlâ iktidarda etkileri olduğunu söyleyen Çamlı, şu ifadeleri kullandı:

* 100 senedir diyorum, hâlâ ‘Yok’ diyorlar. Hâlâ daha iktidardalar. Yani iktidarda etkileri var. Bir fikirden, zihniyetten bahsediyoruz. 1950 yılına kadar CHP silahla yönetti bu ülkeyi.

* 1950’den sonra millet bir tokat vurdu bunlara. Kuruluştan belli o 50 yıl devletin içine onlar sızmış. Bütün bürokrasi onların elinde.

* Siyasette bir Cumhurbaşkanı var, bakanlar var, milletvekilleri var. Bu kötü gidişatta CHP’nin de parmağı var.

* Ne demek, kesin yahu! Sen bana desen ki ağabey ‘Ben, bu huyumu beğenmiyorum’ vallahi, billahi, tallahi o senin kendini beğenmediğin, kendi ne ait o huyunda bile CHP’nin parmağı var.

“İNGİLİZ AT ARABASINA BEYGİR OLAN İNSANLARIN TORUNLARI BUNLAR”

CHP’lilere skandal sözler sarf eden Ahmet Hamdi Çamlı, “Bunlar, milletin ahlakını bozdular. 1909, Sultan Abdülhamit halledilmiş. Bir kısım Osmanlı vatandaşı Londra’dan İstanbul’a gelen İngiliz Büyükelçisini karşılamaya gidiyorlar Sirkeci Garı’na. Büyükelçinin arabasındaki atları söküp kendileri giriyorlar ve büyükelçiyi Tarlabaşı’ndaki İngiliz Büyükelçiliği’ne kadar getiriyorlar. Beygir yerine çekiyorlar. Onların torunları bunlar. İngiliz at arabasına beygir olan insanların torunları bunlar. Bizi konuşturmuyorlar, söylenmiyor” ifadelerini kullandı.

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