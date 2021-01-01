Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen’in makyajsız halini görenler tanıyamadı!

Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen’in makyajsız halini görenler tanıyamadı!
2 views
11 Kasım 2021 - 11:16

Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen’in makyajsız halini görenler tanıyamadı!

Kanal D’nin iddialı yapımlarından Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle magazin gündeminde yer alan güzel oyuncu Melis Sezen, makyajsız halini takipçileriyle paylaştı.

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in makyajsız halini görenler tanıyamadı! - Sayfa 1

Caner Cindoruk ve Cansu Dere’nin başrolü paylaştığı Sadakatsiz dizisi, çarşamba akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından olmaya devam ediyor.

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in makyajsız halini görenler tanıyamadı! - Sayfa 2

Dizide ‘Derin’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Melis Sezen, Instagram hesabından makyajsız halini paylaştı.

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in makyajsız halini görenler tanıyamadı! - Sayfa 3

Bir kozmetik ürününün tanıtımı için kamera karşısına geçen oyuncunun paylaşımına yorum yağdı.

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in makyajsız halini görenler tanıyamadı! - Sayfa 4

Melis Sezen’in makyajsız görüntüsünü beğenenler kadar, hayal kırıklığı olarak görenler de vardı.

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in makyajsız halini görenler tanıyamadı! - Sayfa 5

Sezen’in paylaşımına, ”Görünce tanıyamadım” ve ”Allah’ım görmez olaydım. Hayallerim altüst” gibi yorumlar yapıldı.

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in makyajsız halini görenler tanıyamadı! - Sayfa 6

Sosyal medyada epey aktif olan Melis Sezen, cesur paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in makyajsız halini görenler tanıyamadı! - Sayfa 7

Instagram’da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Sezen, iddialı pozlarını, takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in makyajsız halini görenler tanıyamadı! - Sayfa 8

İşte Melis Sezen’in makyajsız halleri:

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in makyajsız halini görenler tanıyamadı! - Sayfa 9

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in makyajsız halini görenler tanıyamadı! - Sayfa 11

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in makyajsız halini görenler tanıyamadı! - Sayfa 12

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in makyajsız halini görenler tanıyamadı! - Sayfa 13

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in makyajsız halini görenler tanıyamadı! - Sayfa 15

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in makyajsız halini görenler tanıyamadı! - Sayfa 17

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in makyajsız halini görenler tanıyamadı! - Sayfa 19

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in makyajsız halini görenler tanıyamadı! - Sayfa 21

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Melisa Döngel’den Jose Sosa açıklaması! Sessizliğini bozdu…Melisa Döngel’den Jose Sosa açıklaması! Sessizliğini bozdu…
Bikinili pozlarını sevgilisi çekti! Şevval Şahin yeni pozlarıyla yine gündem olduBikinili pozlarını sevgilisi çekti! Şevval Şahin yeni pozlarıyla yine gündem oldu
Yeni bir aşka yelken açmıştı! Defne Samyeli’nin 9 yaş küçük sevgilisi kim?Yeni bir aşka yelken açmıştı! Defne Samyeli’nin 9 yaş küçük sevgilisi kim?
Merve Boluğur imaj değiştirme kararı aldı!Merve Boluğur imaj değiştirme kararı aldı!
Acun Ilıcalı’dan Hull City için Şota Arveladze kararı!Acun Ilıcalı’dan Hull City için Şota Arveladze kararı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü modacı Bahar Korçan hayatını kaybetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Uzun ve zor bir kış… 7 soruda Avrupa doğalgaz krizinin bilinmeyenleri!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tuba Büyüküstün’den Murat Boz sorusuna yanıt
GÜNLÜK HABER AKIŞI
2 doz BioNTech olanlar için önemli Turkovac çalışması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cari işlemler 1.65 milyar dolar fazla verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen’in makyajsız halini görenler tanıyamadı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Melisa Döngel’den Jose Sosa açıklaması! Sessizliğini bozdu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bikinili pozlarını sevgilisi çekti! Şevval Şahin yeni pozlarıyla yine gündem oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yeni bir aşka yelken açmıştı! Defne Samyeli’nin 9 yaş küçük sevgilisi kim?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Merve Boluğur imaj değiştirme kararı aldı!
SON DAKİKA HABERLERİ
Ünlü Astrolog Michaleya; Bella Ve Hadid’den(SOS) telefonu!Kasım 8, 2021-6:20 pm
Dizi sektörüne hızlı girişKasım 5, 2021-4:06 pm
Tüm Tayland’ın gözü Türkiye’de! Her maçını yüz binler izliyor…Kasım 4, 2021-10:32 am
Aleyna Tilki’den Londra Paylaşımı: Dünya Bir Cadı KazandıKasım 2, 2021-1:43 pm
Son dakika… Bakan Pakdemirli: Gübre desteği yüzde 100 arttıKasım 1, 2021-10:57 am
Yasmin Erbil sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay olduKasım 1, 2021-10:29 am
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde! Erdoğan ve Biden’dan dikkat çeken kare!Ekim 30, 2021-1:21 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !