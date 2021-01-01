Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen’in makyajsız halini görenler tanıyamadı!
Kanal D’nin iddialı yapımlarından Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle magazin gündeminde yer alan güzel oyuncu Melis Sezen, makyajsız halini takipçileriyle paylaştı.
Caner Cindoruk ve Cansu Dere’nin başrolü paylaştığı Sadakatsiz dizisi, çarşamba akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından olmaya devam ediyor.
Dizide ‘Derin’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Melis Sezen, Instagram hesabından makyajsız halini paylaştı.
Bir kozmetik ürününün tanıtımı için kamera karşısına geçen oyuncunun paylaşımına yorum yağdı.
Melis Sezen’in makyajsız görüntüsünü beğenenler kadar, hayal kırıklığı olarak görenler de vardı.
Sezen’in paylaşımına, ”Görünce tanıyamadım” ve ”Allah’ım görmez olaydım. Hayallerim altüst” gibi yorumlar yapıldı.
Sosyal medyada epey aktif olan Melis Sezen, cesur paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.
Instagram’da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Sezen, iddialı pozlarını, takipçilerinin beğenisine sunuyor.
İşte Melis Sezen’in makyajsız halleri: