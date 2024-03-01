Survivor’da elenen isim belli oldu! Veda konuşmasını ağlayarak yaptı

Survivor All Star 2024 yarışmasında eleme gecesi için nefesler tutuldu. Dominik’ten nefes kesen düellolar TV8 ekranlarından izleyicilerle buluşmaya devam ederken dün akşam bir isim gecenin sonunda adaya veda eden isim oldu. Survivor’da haftanın eleme adayları karşı karşıya gelirken ödül oyununun kazananı da belli oldu. Survivor All Star 2024 son bölüm gelişmelerini yakından takip edenler ise “Survivor kim elendi? Survivor All Star 2024 ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor’da bu hafta veda eden yarışmacı kim oldu?”
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor’da bu akşam ödül oyunu için takımlar parkurdaki yerlerini aldı. Tazyikli suların altında ve dönen bir aparatın üzerinde bayrak toplamaya çalışan mavi ve kırmızı takım kıyasıya rekabet ettiler. Mücadelenin kazananı ise 7-8’lik skorla KIRMIZI TAKIM oldu.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor All Star 2024 yarışmasında bu akşam eleme heyecanı yaşandı. En son kadın elemesi haftasında Sahra’nın adaya sürpriz vedası üzerine eleme gerçekleşmemişti. Bu nedenle bu hafta eleme düellosunda 5 yarışmacı karşı karşıya geldi.
Aleyna – Begüm karşılaşmasının kazananı Aleyna oldu. Böylelikle Aleyna adını adaylıktan sildirmeyi başardı.
Pınar – Gizem karşılaşmasının kazananı ise Pınar oldu. Pınar adını adaylıktan sildirerek adada kalmayı garantiledi.
ilk eşleşmelerin kaybeden Gizem ve Begüm düellolarda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın galibi Gizem oldu.
SURVİVOR’DA ELENEN İSİM BELLİ OLDU!
Eleme düellosunda final oyununda Aysu ve Begüm karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın galibi Aysu oldu. Aysu adada kalmaya devam ederken Survivor’a veda eden isim Begüm oldu.
Eleme düellosunda final yarışını kaybeden Begüm veda konuşmasını gözyaşları içinde yaptı:
“Pozitif kalmaya çalışıyorum, hayatımda da zor durumlardan kendimi pozitif kalmaya çalışarak çıkarttım. Ama tabii ki çok üzgünüm şu an. Evde otururken Survivor’da deneyimlemek istediğim çok şey vardı. Survivor’u çok seviyorum, burda olmayı çok seviyorum, çok sevdim ve bütün arkadaşlarım çok güzel destek verdiler bana kırmızı takım da. Hepsine çok teşekkür ederim hepsine.”