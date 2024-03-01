Survivor’da elenen isim belli oldu! Veda konuşmasını ağlayarak yaptı

Eleme düellosunda final yarışını kaybeden Begüm veda konuşmasını gözyaşları içinde yaptı:

“Pozitif kalmaya çalışıyorum, hayatımda da zor durumlardan kendimi pozitif kalmaya çalışarak çıkarttım. Ama tabii ki çok üzgünüm şu an. Evde otururken Survivor’da deneyimlemek istediğim çok şey vardı. Survivor’u çok seviyorum, burda olmayı çok seviyorum, çok sevdim ve bütün arkadaşlarım çok güzel destek verdiler bana kırmızı takım da. Hepsine çok teşekkür ederim hepsine.”