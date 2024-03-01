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Survivor’da elenen isim belli oldu! Veda konuşmasını ağlayarak yaptı

Survivor’da elenen isim belli oldu! Veda konuşmasını ağlayarak yaptı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Mart 2024 - 10:37
Survivor All Star 2024 yarışmasında nefes kesen mücadele hız kesmeden devam ediyor. Survivor’da 29 Şubat Perşembe akşamı eleme düellosu heyecanı yaşandı. Geçtiğimiz hafta erkek elemesinin gerçekleştiği Survivor’da bu hafta kadın elemesi geçekleşti. Son dokunulmazlık oyunu Pınar ve Sema arasında yaşanan gerginlik nedeniyle tansiyon yükselmişti. Yaşananlar izleyenleri şoke ederken yarışmacılardan Sema bu hafta diskalifiye edildi. İşte adaya veda eden isim…

Survivor'da elenen isim belli oldu! Veda konuşmasını ağlayarak yaptı - Sayfa 1

Survivor All Star 2024 yarışmasında eleme gecesi için nefesler tutuldu. Dominik’ten nefes kesen düellolar TV8 ekranlarından izleyicilerle buluşmaya devam ederken dün akşam bir isim gecenin sonunda adaya veda eden isim oldu. Survivor’da haftanın eleme adayları karşı karşıya gelirken ödül oyununun kazananı da belli oldu. Survivor All Star 2024 son bölüm gelişmelerini yakından takip edenler ise “Survivor kim elendi? Survivor All Star 2024 ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor’da bu hafta veda eden yarışmacı kim oldu?”

Survivor'da elenen isim belli oldu! Veda konuşmasını ağlayarak yaptı - Sayfa 2

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor’da bu akşam ödül oyunu için takımlar parkurdaki yerlerini aldı. Tazyikli suların altında ve dönen bir aparatın üzerinde bayrak toplamaya çalışan mavi ve kırmızı takım kıyasıya rekabet ettiler. Mücadelenin kazananı ise 7-8’lik skorla KIRMIZI TAKIM oldu.

Survivor'da elenen isim belli oldu! Veda konuşmasını ağlayarak yaptı - Sayfa 3

SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor All Star 2024 yarışmasında bu akşam eleme heyecanı yaşandı. En son kadın elemesi haftasında Sahra’nın adaya sürpriz vedası üzerine eleme gerçekleşmemişti. Bu nedenle bu hafta eleme düellosunda 5 yarışmacı karşı karşıya geldi.

Survivor'da elenen isim belli oldu! Veda konuşmasını ağlayarak yaptı - Sayfa 4

Aleyna – Begüm karşılaşmasının kazananı Aleyna oldu. Böylelikle Aleyna adını adaylıktan sildirmeyi başardı.

Survivor'da elenen isim belli oldu! Veda konuşmasını ağlayarak yaptı - Sayfa 5

Pınar – Gizem karşılaşmasının kazananı ise Pınar oldu. Pınar adını adaylıktan sildirerek adada kalmayı garantiledi.

Survivor'da elenen isim belli oldu! Veda konuşmasını ağlayarak yaptı - Sayfa 6

ilk eşleşmelerin kaybeden Gizem ve Begüm düellolarda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın galibi Gizem oldu.

Survivor'da elenen isim belli oldu! Veda konuşmasını ağlayarak yaptı - Sayfa 7

SURVİVOR’DA ELENEN İSİM BELLİ OLDU!
Eleme düellosunda final oyununda Aysu ve Begüm karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın galibi Aysu oldu. Aysu adada kalmaya devam ederken Survivor’a veda eden isim Begüm oldu.

Survivor'da elenen isim belli oldu! Veda konuşmasını ağlayarak yaptı - Sayfa 8

Eleme düellosunda final yarışını kaybeden Begüm veda konuşmasını gözyaşları içinde yaptı:

“Pozitif kalmaya çalışıyorum, hayatımda da zor durumlardan kendimi pozitif kalmaya çalışarak çıkarttım. Ama tabii ki çok üzgünüm şu an. Evde otururken Survivor’da deneyimlemek istediğim çok şey vardı. Survivor’u çok seviyorum, burda olmayı çok seviyorum, çok sevdim ve bütün arkadaşlarım çok güzel destek verdiler bana kırmızı takım da. Hepsine çok teşekkür ederim hepsine.”

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