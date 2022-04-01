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Ünlü astrolog Michaela’dan Murat Boz’a çağrı!!!

Ünlü astrolog Michaela’dan Murat Boz’a çağrı!!!
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29 Eylül 2022 - 13:49

Birçok ünlüye, CEO’ya ve siyasetçiye astrolojik danışmanlık ve ilişki koçluğu yapan ödüllü medyum Michaela Astro ”Türkiye’de ve dünyada birçok starla çalışıyorum bir çalışmadığım Murat Boz kaldı! Kendisini çok beğeniyorum bence yakışıklılığıyla, sesiyle ve efendiliğiyle öne çıkan bir star kendisi. Ama tam olarak istediğim yerde değil, onun gibi bir yeteneğin dünya çapında tanınması gerek! Enerji çalışmalarımla, kısmet açıklığı çalışmalarımla onu dünyaca ünlü bir yıldız haline getirmek istiyorum. Murat Boz beni bul! ” Dedi. Daha önce Trump, Bella Hadid, Keanu Reeves, Jason Statham, Johnny Deep, Adriana Lima ve futbol kulüpleriyle çalışan Michaela Astro; isabetli öngörüleriyle ünlüleri peşinden koşturmaya devam ediyor!

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