DERYA ULUĞ TACİZ KABUSUNU ANLATTI

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Derya Uluğ, uzun süredir takıntılı bir hayranı tarafından maruz kaldığı taciz sürecini kamuoyuyla paylaştı. Şarkıcının 1,5 yıldır yaşadığı bu kabus, sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunmasıyla gündeme gelmişti. Uluğ’un tüm hukuki çabalarına rağmen uzaklaştırma kararına uymayan şahıs, son olarak konserine kadar gelmişti.

EN ÖN SIRADAN KONSERİ İZLEDİ

Derya Uluğ’un verdiği bir konser sırasında, hakkında elektronik kelepçe ve uzaklaştırma kararı bulunan saplantılı hayranının, en ön sıradan konseri izlediği tespit edilmişti. Bu olay sonrası harekete geçen güvenlik güçleri, şahsı tutuklayarak cezaevine gönderdi.

“ADALET YERİNİ BULDU”

Tutuklama kararının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Derya Uluğ, “Bugün bizim için adalet yerini buldu. Sanığın tutuklanmasına karar verildi” ifadelerini kullandı.

“UMARIM KİMSE YAŞAMAZ”

Uluğ, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’ta sahne aldı ve konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yaşadığı taciz sürecine dair duygularını paylaşan sanatçı, “Hukuki süreç devam ediyor. Şu anda tutuklu ama bu sürecin hemen sonlandırılması endişe verici olur. Çünkü yaşanan basit bir durum değil, tehlikeli bir saplantı söz konusu. Konuşurken bile kalbim hızlanıyor. Umarım kimse böyle bir şey yaşamaz” dedi.

“KIYAFETLER ARASINDA BÜYÜDÜM”

Sahne kıyafetlerine dair gelen eleştirilere de yanıt veren Uluğ, modaya olan ilgisini dile getirerek, “Giyinmeyi seviyorum ve buna önem veriyorum. Babam tekstilci olduğu için kıyafetler arasında büyüdüm. Bu benim için bir ifade biçimi” açıklamasında bulundu.

Derya Uluğ’un yaşadığı bu rahatsız edici süreç, sanat dünyasında takıntılı hayranlara karşı güvenlik önlemlerinin ve hukuki yaptırımların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.