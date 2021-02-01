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Oyuncu Burak Deniz, model sevgilisi Didem Soydan, yakın arkadaşı Umut Eker ve arkadaş grubu tekne tatiline çıktı. Göcek koylarını gezen grup, akşam saatlerinde demirledikleri koyda gönüllerince eğlendi.

Göcek’te saatlerce yüzen grup, meyvelerini de denizin içinde yedi.

Denizden çıkan Burak Deniz, hızını alamayıp teknenin üst bölümünden denize tekrar atladı.

Sevgilisine ayak uydurmaya çalışan Soydan da teknenin merdivenlerinden atlayıp Deniz’e eşlik etti.

Deniz içerisinde Soydan ile samimi görüntüler veren Deniz’in keyifli halleri objektiflere yansıdı.

Hayli eğlenen grubun sudan çıkma vakti geldiğinde Didem Soydan, zor anlar yaşadı.

Teknenin merdivenlerinden çıkmaya çalışan Soydan, deniz üzerinde hızla giden bir zodyak botta gazeteciler olduğunu düşününce, saklanmaya çalıştı. Merdivenlerden tekrardan suya düşen modelin bu halleri objektiflere kare kare yansıdı.