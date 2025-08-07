CHANEL MAĞAZASINDA LOPEZ KRİZİ: GÜVENLİK KURALLARA UYDU!

‘Up All Night: Live in 2025’ turnesi kapsamında İstanbul’da sahne alan Jennifer Lopez, konser öncesi alışveriş yapmak istediği mağazaya alınmayınca sosyal medyada gündem oldu. Olay, konser kadar konuşuldu.

Konser Performansı Kadar Alışveriş Krizi Konuşuldu

Yenikapı’da sahne alan Lopez’in dansları ve sahne kostümleri büyük beğeni topladı. Ancak konserden önce yaşadığı alışveriş krizi, hayranları arasında şaşkınlık yarattı.

Pandemi Politikası Nedeniyle Giriş Engeli

Mağaza, pandemi sonrası belirlenen müşteri kapasitesi nedeniyle içerideki kişi sayısını sınırlı tutuyor. Bu uygulama kapsamında Lopez’in içeri alınmaması, prosedür gereği olduğu belirtildi.

Sosyal Medyada Tepkiler ve Firma Açıklaması

Olayın ardından sosyal medyada birçok yorum yapıldı. Firma ise güvenlik görevlisinin kurallara uygun davrandığını ve herhangi bir cezai işlem uygulanmadığını duyurdu.