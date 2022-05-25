Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Derya ASALA gibi kadındır

Derya ASALA gibi kadındır
Yasar ÇAKMAK
Yasar ÇAKMAK( yasar@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
25 Mayıs 2022 - 15:40

İbrahim Tatlıses’le yıllar önce Bodrum’da Milliyet için bir röportaj yapmıştım. Yayınlanır yayınlanmaz bu röportaj büyük olay olmuştu.
İmparator, hayatındaki kadınları anlatırken konu Derya Tuna’ya gelmiş ve samimiyetle konuşmaya devam eden İbrahim Tatlıses, “O çok tehlikelidir… Tıpkı ASALA örgütü gibi” demişti.
Tatlıses’in işte bu ilginç benzetmesi, bir anda gündeme oturmuştu. Herkes Tatlıses’in ne demek istediğini tartıştı.
Hiç unutmuyorum röportajın büyük bir bölümünde Tatlıses, hep Derya Tuna’dan bahsetti. Tuna’dan çekindiğini gizlememiş ama övmeyi de ihmal etmemişti.
“Derya Hanım’ı her zaman ayrı tutarım. O benim bir tanem, çocuğumun annesi, her zaman yanımda olan bir kadındır. Bir film setinde başladı yakınlığımız. Kendisini çok sevdim. Benim elim-ayağım, her şeyim oldu” diye konuşmuş Perihan Savaş için ise, “Kaprislidir ama o da çoğumun annesidir” demekle yetinmişti.
Bu röportaj durduk yerde nereden mi aklamı geldi? Tabii ki, Derya Tuna’nın gündemi sarsan “Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok!” açıklamaları yüzünden… Tuna’nın bu sözleri beni yıllar yıllar önceye götürdü.
“Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok” demesi İbrahim Tatlıses’in kendisini aldattığı kadınlara gönderme gibi görünse de bence bilinçaltından gelen bir itiraftı. Sonuçta İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş, büyük bir aşk yaşarken Derya Tuna aralarına girmiş ve iki sevgilinin ayrılmasına neden olmuştu. Üstelik Perihan Savaş o yıllarda Tatlıses’ten hamileydi.
Açıklamalarının hemen ardından geçmişi kendisine hatırlatılıp sosyal medyada bolca linç yiyen DeryaTuna, sonunda geri adım atmak zorunda kaldı.
“Ben yanlış anlaşıldım. Genelleme yapmadım. Kendi hayatımdan ve çevremden gördüklerimden yola çıkarak böyle bir şey söyledim” diye kendini savunmaya çalıştıysa da başarılı olamadı.
Derya Hanım’ın kendisinin de bir kadın olduğunu unutarak yaptığı açıklamalarının yankısı hala sürüyor ancak şunu da söylemeden geçemeyeceğim; Perihan Savaş da sütten çıkmış ak kaşık sayılmaz. Sonuçta o da Tatlıses’le aşk yaşadığında İmparator , Adalet Hanım’la evli ve beş çocuk babasıydı.
Diyeceğim şu ki, bir söz söylerken önce kendinize bakacaksınız Derya Hanım… Konunun nereye gideceğine, hangi eski defterleri açacağına dikkat edeceksiniz!
Aslına bakarsanız, konunun özeti tam da şöyle; Tatlıses’in hayatındaki kadınların hepsi, bir önceki hemcinslerine zarar vermiş ve yuvalarını yıkmaktan çekinmemişlerdir! Ve hiç birinin, diğerine söz söylemeye hakkı yoktur… Tabii ki Adalet Hanım dışında!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Esra Ezmeci’ye gelen soru yok artık dedirtti! “Hocam kayınpederimle ilişkim…”Esra Ezmeci’ye gelen soru yok artık dedirtti! “Hocam kayınpederimle ilişkim…”
Sahneye mayoyla çıkan 44 yaşındaki Tuğba Ekinci, kıvrak dansıyla dikkat çektiSahneye mayoyla çıkan 44 yaşındaki Tuğba Ekinci, kıvrak dansıyla dikkat çekti
270 bin TL ödedikleri tatilde fotoğrafları sızdı! Kaan Yıldırım çileden çıktı!270 bin TL ödedikleri tatilde fotoğrafları sızdı! Kaan Yıldırım çileden çıktı!
Nerede kalmıştıkNerede kalmıştık
ESMA ER’DEN TARKAN SÜRPRİZİESMA ER’DEN TARKAN SÜRPRİZİ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bir şey olacak her şey değişecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Süleyman Orakçıoğlu İtalya’nın en ünlü dergisine kapak oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Derya ASALA gibi kadındır
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son seçim anketi sonucu yayınlandı! ‘İlk defa oy kullanacak gençler’ kime oy verecek?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kanser öldüren virüs üretildi! Tedavide umut ışığı: ‘Diğer yöntemlere göre çok avantajlı’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seçim tarihi ile ilgili çarpıcı analiz! ‘Politika faizi artırılırsa…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Uzaya gitmek isteyenlerin sayısını Bakan açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AK Parti’den Kılıçdaroğlu’nun iddialarına tepki yağıyor! ‘İç kaos oluşturmak istiyor’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Adana’da dehşet! Sosyal medyada sahte kadın hesabı açıp kızının sevgilisine randevu veren baba öldürüldü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kiralar il il mercek altına alınacak
SON DAKİKA HABERLERİ
hava durumu tahminleri belli oldu!Mayıs 25, 2022-10:26 am
EYT son dakika haberleriMayıs 25, 2022-10:09 am
Altın fiyatları bugün ne kadar?Mayıs 25, 2022-10:06 am
Öğrenciye ulaşım zammında flaş kararMayıs 24, 2022-11:13 am
Muhsin Yazıcıoğlu davasında yeni gelişme! 2 helikopter kiralandığı ortaya çıktı…Mayıs 24, 2022-10:59 am
Son dakika deprem mi oldu? 24 MayısMayıs 24, 2022-9:39 am
KPSS başvuruları başladı mı? İşte 2022 Lisans KPSS başvuru ve sınav takvimiMayıs 24, 2022-9:34 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !