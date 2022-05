Derya ASALA gibi kadındır

İbrahim Tatlıses’le yıllar önce Bodrum’da Milliyet için bir röportaj yapmıştım. Yayınlanır yayınlanmaz bu röportaj büyük olay olmuştu.

İmparator, hayatındaki kadınları anlatırken konu Derya Tuna’ya gelmiş ve samimiyetle konuşmaya devam eden İbrahim Tatlıses, “O çok tehlikelidir… Tıpkı ASALA örgütü gibi” demişti.

Tatlıses’in işte bu ilginç benzetmesi, bir anda gündeme oturmuştu. Herkes Tatlıses’in ne demek istediğini tartıştı.

Hiç unutmuyorum röportajın büyük bir bölümünde Tatlıses, hep Derya Tuna’dan bahsetti. Tuna’dan çekindiğini gizlememiş ama övmeyi de ihmal etmemişti.

“Derya Hanım’ı her zaman ayrı tutarım. O benim bir tanem, çocuğumun annesi, her zaman yanımda olan bir kadındır. Bir film setinde başladı yakınlığımız. Kendisini çok sevdim. Benim elim-ayağım, her şeyim oldu” diye konuşmuş Perihan Savaş için ise, “Kaprislidir ama o da çoğumun annesidir” demekle yetinmişti.

Bu röportaj durduk yerde nereden mi aklamı geldi? Tabii ki, Derya Tuna’nın gündemi sarsan “Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok!” açıklamaları yüzünden… Tuna’nın bu sözleri beni yıllar yıllar önceye götürdü.

“Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok” demesi İbrahim Tatlıses’in kendisini aldattığı kadınlara gönderme gibi görünse de bence bilinçaltından gelen bir itiraftı. Sonuçta İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş, büyük bir aşk yaşarken Derya Tuna aralarına girmiş ve iki sevgilinin ayrılmasına neden olmuştu. Üstelik Perihan Savaş o yıllarda Tatlıses’ten hamileydi.

Açıklamalarının hemen ardından geçmişi kendisine hatırlatılıp sosyal medyada bolca linç yiyen DeryaTuna, sonunda geri adım atmak zorunda kaldı.

“Ben yanlış anlaşıldım. Genelleme yapmadım. Kendi hayatımdan ve çevremden gördüklerimden yola çıkarak böyle bir şey söyledim” diye kendini savunmaya çalıştıysa da başarılı olamadı.

Derya Hanım’ın kendisinin de bir kadın olduğunu unutarak yaptığı açıklamalarının yankısı hala sürüyor ancak şunu da söylemeden geçemeyeceğim; Perihan Savaş da sütten çıkmış ak kaşık sayılmaz. Sonuçta o da Tatlıses’le aşk yaşadığında İmparator , Adalet Hanım’la evli ve beş çocuk babasıydı.

Diyeceğim şu ki, bir söz söylerken önce kendinize bakacaksınız Derya Hanım… Konunun nereye gideceğine, hangi eski defterleri açacağına dikkat edeceksiniz!

Aslına bakarsanız, konunun özeti tam da şöyle; Tatlıses’in hayatındaki kadınların hepsi, bir önceki hemcinslerine zarar vermiş ve yuvalarını yıkmaktan çekinmemişlerdir! Ve hiç birinin, diğerine söz söylemeye hakkı yoktur… Tabii ki Adalet Hanım dışında!