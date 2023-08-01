Depremde çadır satan Kerem Kınık, Kızılay’ın “İyilik ve Merhamet Elçisi” oldu

Kahramanmaraş depremlerinde çadır sattığı ortaya çıkan ve Kızılay Başkanlığı’ndan istifa eden Kerem Kınık’a, Kızılay Yönetim Kurulu tarafından “İyilik ve Merhamet Elçisi” unvanı verildi.
BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Kızılay Yönetim Kurulu toplantısında görüşülen teklifte, “Gönüllülük esasına göre çalışmak üzere, Kerem Kınık’a, ‘İyilik ve Merhamet Elçisi’ sıfatı verilerek yürüteceği ulusal ve uluslararası faaliyetler kapsamında oluşacak tüm masrafların ilgili yapı bütçelerinden karşılanmasına” maddesi kabul edildi.
Ayrıca “İyilik ve Merhamet Elçisi sıfatının kazandırılması akabinde gerekli iletişim ve tanıtım çalışmalarının Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü’nce yapılmasına” karar verildi.
Bu kararlar ile Kınık, ulusal ve uluslararası toplantılarda Kızılay’ı “İyilik ve Merhamet Elçisi” sıfatı ile temsil edecek. İletişim ve tanıtım çalışmaları da yine Kızılay personeli tarafından yapılıp Kızılay bütçesinden karşılanacak.