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Ev sahibinden ahlaksız plan! Kiracısı adına flört uygulamasından hesap açtı

Ev sahibinden ahlaksız plan! Kiracısı adına flört uygulamasından hesap açtı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Ağustos 2023 - 13:49

Kiracısı olan genç kadını evden çıkarmaya çalışan ev sahibi talebi kabul edilmeyince, kadın adına bazı flört sitelerinde sahte hesaplar açarak kadının telefonunu paylaştı, onun adına erkeklerle yazıştı ve kendisini aramalarını istedi.

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