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Diyanet’e Bütçe Yetmedi

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Diyanet’e Bütçe Yetmedi
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28 Temmuz 2021 - 12:41
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2020 yılında 10 milyar Türk Lirası’nı aşan bütçesiyle yetinmeyen ve bütçenin artırılmasını talep eden Diyanet, 2020 yılı başında öngörülen mal ve hizmet alım harcamasını yüzde 15 aştı, yüz milyonlar harcadı.

Diyanet Bütçeye Sığmadı: Yüz Milyonlar Harcadı

Çok sayıda bakanlığı geride bırakan 2020 yılı bütçesi ve bütçesinden yaptığı hoyrat harcamalar ile tepki çeken Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ödenek üstü harcamaları dikkati çekti. Başkanlık, 2020 yılında mal ve hizmet alım, cari transferler ile sermaye giderleri kalemi için yılbaşında öngördüğü tutarın üzerinde harcama yaptı.

2020 yılı harcamalarını içeren mali tabloya göre Diyanet, bir yılda 10 milyar 930 milyon 391 TL harcadı. Mal ve hizmet alım giderleri için Diyanet’e 2020 yılında verilen 257 milyon 936 bin TL ödenek ise yetmedi. İdare, mal ve hizmet alım kaleminde başlangıç ödeneğini yüzde 15 aşarak 297 milyon 143 bin TL tüketti.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, cari transferler kalemi için Diyanet’e ayrılan ödenek de aşıldı. 2020 yılındaki cari transferler için ayrılan 79 milyon 304 bin TL’ye karşın harcama, 84 milyon 955 TL olarak gerçekleşti. Diyanet’in sermaye giderleri de başlangıç ödeneğinin üzerine çıktı. 2020’de 98 milyon 261 bin TL olması beklenen sermaye gideri yılsonunda kayıtlara 102 milyon 914 bin TL olarak geçti.

BÜTÇEDEN ŞİKÂYET EDİLDİ

2019 yılındaki faaliyet raporunda 10,5 milyar TL’lik bütçesinden şikayet eden idare, 2020 yılında bütçeden şikayetçi oldu. Raporun, “Riskler” bölümünde, gençliğe yönelik hizmetlerde, “Arzu edilen seviyeye” ulaşılamamasından yakınılırken bütçeyle ilgili şu değerlendirmede bulunuldu:

“Kurum bütçesinin her yıl yaklaşık yüzde 96-97’si personel giderlerinden oluşmakta, geriye kalan yüzde 3-4 ile hizmetler icra edilmektedir. Yurtiçi ve yurtdışında geniş bir coğrafyada yasal görevlerimizi tam anlamıyla ifa edebilmemiz için, personel gideri dışındaki cari giderler ve yatırım ödeneğinin artırılması gerekmektedir.”

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