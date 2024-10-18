Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Deprem riski en yüksek 31 il belli oldu! AFAD korkutan haritayı açıkladı

Deprem riski en yüksek 31 il belli oldu! AFAD korkutan haritayı açıkladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
18 Ekim 2024 - 15:41
Malatya’nın 5.9’la sarsılmasından sonra bugün Sivas’ta 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde depremler oldu. Yaşanan sarsıntıların ardından deprem riski taşıyan iller yeniden gündem oldu.

Deprem riski en yüksek 31 il belli oldu! AFAD korkutan haritayı açıkladı - Sayfa 1

AFADTürkiye Deprem Tehlike Haritası güncellenerek 18 Mart 2018 tarihinde yayınlanmış, harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmişti.

 

Deprem riski en yüksek 31 il belli oldu! AFAD korkutan haritayı açıkladı - Sayfa 2

Harita, Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından da onaylanmıştı.

Deprem riski en yüksek 31 il belli oldu! AFAD korkutan haritayı açıkladı - Sayfa 3

Riskli bölgelere göre Türkiye deprem tehlike sıralamasındaki iller şöyle:

 

Deprem riski en yüksek 31 il belli oldu! AFAD korkutan haritayı açıkladı - Sayfa 4

DEPREM İÇİN BİRİNCİ DERECE RİSKLİ İLLER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik,

Deprem riski en yüksek 31 il belli oldu! AFAD korkutan haritayı açıkladı - Sayfa 5

Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı,

Deprem riski en yüksek 31 il belli oldu! AFAD korkutan haritayı açıkladı - Sayfa 6

Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

 

Deprem riski en yüksek 31 il belli oldu! AFAD korkutan haritayı açıkladı - Sayfa 7

DEPREM İÇİN İKİNCİ DERECE RİSKLİ İLLER

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere,

Deprem riski en yüksek 31 il belli oldu! AFAD korkutan haritayı açıkladı - Sayfa 8

Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman,

Deprem riski en yüksek 31 il belli oldu! AFAD korkutan haritayı açıkladı - Sayfa 9

Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

 

Deprem riski en yüksek 31 il belli oldu! AFAD korkutan haritayı açıkladı - Sayfa 10

DEPREM İÇİN ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ İLLER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu’yu, Ordu,

Deprem riski en yüksek 31 il belli oldu! AFAD korkutan haritayı açıkladı - Sayfa 11

Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana,

Deprem riski en yüksek 31 il belli oldu! AFAD korkutan haritayı açıkladı - Sayfa 12

Gaziantep’in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt,

Deprem riski en yüksek 31 il belli oldu! AFAD korkutan haritayı açıkladı - Sayfa 13

Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

 

Deprem riski en yüksek 31 il belli oldu! AFAD korkutan haritayı açıkladı - Sayfa 14

Öte yandan uzman isimler vatandaşlara sağlam binalarda oturmaları konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nur Sürer’den Farah Zeynep Abdullah’a sert yanıt! Yılmaz Güney’i kimseye yedirmeyiz!Nur Sürer’den Farah Zeynep Abdullah’a sert yanıt! Yılmaz Güney’i kimseye yedirmeyiz!
RTÜK’ten gündüz kuşağı programları için yeni karar: Şiddet, istismar, cinayet konuları işlenmeyecekRTÜK’ten gündüz kuşağı programları için yeni karar: Şiddet, istismar, cinayet konuları işlenmeyecek
Mardin’de heyecan uyandıran keşif! 450 bin yıllıkMardin’de heyecan uyandıran keşif! 450 bin yıllık
Depremden 18 ay sonra bulunmuştu! 20 ay sonra mezarı olduDepremden 18 ay sonra bulunmuştu! 20 ay sonra mezarı oldu
Disney Plus Türkiye fiyatlarına yüzde 20 zam geldiDisney Plus Türkiye fiyatlarına yüzde 20 zam geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü isimler, yenidoğan çetesine tepki gösterdi! ‘Bu vahşet durdurulmalı’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Irina Shayk Victoria’s Secret defilesinin kamera arkasını paylaştı! Beğeni butonu çöktü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Diyanet’e ayrılan bütçe 6 bakanlığı geride bıraktı! Erdoğan’ın imzasıyla Meclis’e sunuldu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Vural Çelik’in ölümü sonrası Gülse Birsel’e linç
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hepsiburada’nın satışı için anlaşma sağlandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Deprem riski en yüksek 31 il belli oldu! AFAD korkutan haritayı açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hazal Subaşı ile aşk yaşayan Oğuzhan Koç hakkında ağızları açık bırakan iddia! “Evliyken görüştüğün”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nur Sürer’den Farah Zeynep Abdullah’a sert yanıt! Yılmaz Güney’i kimseye yedirmeyiz!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sibel Can oğlu için kesenin ağzını açtı! Aldığı daireye servet ödedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… İstanbul’da ders saatleri değişti
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika… İstanbul’da ders saatleri değiştiEkim 18, 2024-3:27 pm
Hamas lideri Yahya Sinvar’ın son anları ortaya çıktı! Üzerinden çıkanlar dikkat çekti…Ekim 18, 2024-3:19 pm
TSYD’ye kayyum şoku: Oğuz Tongsir görevden uzaklaştırıldı!Ekim 18, 2024-3:18 pm
Erdoğan’ın yeni maaşı belli oldu!Ekim 18, 2024-3:15 pm
Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor! Hem onsta hem gram altında yeni zirveEkim 18, 2024-3:11 pm
Mehmet Şimşek: Kimse vergi vermek istemiyorEkim 18, 2024-12:42 pm
Maliye 7 bin liranın üzerindeki ödemeler için banka zorunluluğu getirdiEkim 18, 2024-9:50 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !