Elon Musk, ChatGPT’ye rakip oluyor

Teknoloji gündeminin odağında yer alan ChatGPT, popülerliğini artırırken endüstrinin önde gelen liderlerinin bir kısmı bu teknoloji hakkındaki endişelerini dile getirmeye başladı. Hatta bir süreliğine yapay zekâyı kontrol altında tutabilmek için gelişiminin durdurulması bile teklif edildi. Ancak şimdi, bu isimler arasında yer alan Elon Musk’tan şaşırtıcı bir hamle geliyor.
Geçtiğimiz günlerde Tesla, SpaceX ve Twitter’ın CEO’sunun yapay zekâ üzerine bir şirket kurduğu basına yansımışken aslında Musk’ın ChatGPT’ye rakip olacak bir proje geliştirdiği ortaya çıktı: TruthGPT.
Musk’ın bu hamlesi, ChatGPT’nin geliştiricisi, Microsoft destekli OpenAI’yi yapay zekâyı yalan söylemesi için eğitmekle eleştirmesinden sonra geliyor. Musk, OpenAI’nin artık kapalı kaynaklı, kâr amaçlı bir kuruluş olan Microsoft ile yakın ittifak haline geldiğini söylemişti. Ayrıca Google’ın kurucu ortağı Larry Page’i AI güvenliğini ciddiye almamakla suçlamıştı.
Musk, pazartesi günü Fox News Channel’dan Tucker Carlson’a verdiği röportajda, yeni girişimini şu sözlerle duyurmuştu: “TruthGPT adını verdiğim ve evrenin doğasını anlamaya çalışan, maksimum gerçeği arayan bir yapay zekâya başlayacağım.”
“MEDENİYETLERİ YOK EDEBİLİR”
Musk, Carlson ile yaptığı röportajda yapay zekâ hakkındaki uyarılarını da yineledi: “Yapay zekâ, örneğin yanlış yönetilen bir uçaktan veya kötü araba üretiminden daha tehlikelidir. Medeniyetleri yok etme potansiyeline sahip.”
Musk, süper zeki bir yapay zekânın inanılmaz derecede iyi yazabileceğini ve potansiyel olarak kamuoyunu manipüle edebileceğini de sözlerine ekledi.
Aslında Musk, OpenAI’ye sert eleştiriler yöneltse de kurucularından biri de kendisiydi. Ancak 2018’de şirketin yönetim kurulundan ayrıldı. 2019’da Tesla ve SpaceX’e odaklanmak zorunda olduğu için OpenAI’den ayrıldığını açıkladı.