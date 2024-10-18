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Nur Sürer’den Farah Zeynep Abdullah’a sert yanıt! Yılmaz Güney’i kimseye yedirmeyiz!

Nur Sürer’den Farah Zeynep Abdullah’a sert yanıt! Yılmaz Güney’i kimseye yedirmeyiz!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Ekim 2024 - 15:33

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü Binnur Kaya ile paylaşan Nur Sürer’in ödül konuşmasındaki cümlelerine tepki gösteren Farah Zeynep Abdullah ile arasındaki polemik büyüyor.

Sanatçı Nur Sürer, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali‘nde ödülünü Yılmaz Güney‘e armağan etmesini eleştiren oyuncu Farah Zeynep Abdullah‘a tepki gösterdi. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, Binnur Kaya ve Nur Sürer, ‘En İyi Kadın Oyuncu‘ ödülünü paylaşmıştı.

Nur Sürer, ödül konuşmasında, “Bu ödülü, 40 yıl önce Paris’te yaşamını yitiren ve çoğunlukla değersizleştirilmeye çalışılan ustamız Yılmaz Güney için alıyorum” ifadelerini kullanmıştı. Sürer’in bu açıklamasının ardından Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından, “Ne Yılmaz Güney’i be” diyerek Sürer’i eleştirmişti.

Sürer, ‘Talk & Food‘ programında Yılmaz Güney ve kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi.

Yılmaz Güney bizim sinemacılar için gerçekten çok önemli bir adam” diyen Sürer, “Yeşilçam’dan bu yana gelen hikâyemizde hiçbir sinemacı, Yılmaz Güney ile ilgili en ufak bir şey konuşamaz, konuşmaz. O bizim kıymetlimizdir” ifadelerini kullandı.

Farah Zeynep Abdullah’a isim vermeden göndermede bulunan Sürer, “Sinemacıların kırmızı çizgisidir ama bazı densizler filmini bile izlememiş. Herhangi bir Yılmaz Güney filmini izlememiş insanlar adam öleli 40 yıl olmuş, 30 yaşındaki biri Yılmaz Güney ile ilgili bir hikâye uydurabiliyor. Sorsan, bir Yılmaz Güney filmi seyrettin mi? Hayır” dedi.

Nur Sürer, şunları söyledi: “Türkiye’de devrimci sinemanın öncüsü bir insandır. Kimseye de yedirmeyiz Yılmaz Güney’i… Hiçbir şey bilmiyorlar, atıp tutuyorlar. Ben onların cahilliğine bırakıyorum.

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