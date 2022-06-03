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Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?

Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?
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03 Haziran 2022 - 9:42

Deprem mi oldu Nerede deprem oldu 3 Haziran Kandilli son depremler listesi

Türkiye son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncelleniyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem sarsıntılarının olması ile birlikte de civar bölgelerde ikamet eden vatandaşların depreme dair araştırmaları hız kazanıyor. Vatandaşlar, ‘deprem mi oldu?’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, 3 Haziran 2022 son depremler listesi…

Ülkemizde meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Depremlerin merkez üsleri ile şiddetleri Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet adresinden anlık olarak yayınlanıyor. İşte, 3 Haziran Son Dakika Deprem bilgisi…

Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2022.06.03 07:01:53 37.7925 26.8868 10.4 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.03 05:45:22 37.0408 28.4213 5.0 -.- 2.3 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.06.03 04:05:13 35.2533 25.3387 5.7 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.03 03:38:26 35.1647 25.3183 11.3 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.03 03:22:13 37.8950 26.9718 5.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.03 03:03:25 37.1053 28.4248 2.8 -.- 1.3 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.06.03 02:26:20 38.3438 23.1258 12.5 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.06.03 02:14:27 35.3223 26.1132 8.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.03 02:01:59 35.9372 29.7017 47.5 -.- 2.3 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2022.06.03 00:29:34 37.0172 28.3322 5.0 -.- 1.8 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel
2022.06.02 19:38:15 37.8240 27.2320 9.5 -.- 1.9 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel
2022.06.02 13:22:00 39.7885 35.1782 13.2 -.- 1.6 -.- SORGUN (YOZGAT) İlksel
2022.06.02 12:45:35 38.6002 31.4328 20.2 -.- 1.5 -.- UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.06.02 11:59:32 39.3327 33.4297 0.0 -.- 1.7 -.- KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA) İlksel
2022.06.02 11:14:59 40.1498 31.7603 12.7 -.- 2.4 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2022.06.02 11:02:23 39.9513 27.0845 5.0 -.- 1.7 -.- DERENTI-CAN (CANAKKALE) İlksel
2022.06.02 08:17:42 37.0310 28.3295 6.9 -.- 1.3 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel
2022.06.02 07:58:12 34.5058 26.4115 86.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.02 07:24:02 38.4767 39.2112 14.6 -.- 2.3 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.06.02 04:28:53 34.8692 24.8072 19.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.02 04:12:30 40.4165 30.7830 12.9 -.- 1.8 -.- GOYNUK (BOLU) İlksel
2022.06.02 03:06:03 34.9493 24.0707 5.0 -.- 1.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.02 02:42:21 37.5998 29.9365 2.2 -.- 2.5 -.- YARISLI-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2022.06.02 02:37:52 37.5887 29.9328 5.0 -.- 2.6 -.- YARISLI-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2022.06.02 02:27:56 39.3725 27.8665 5.8 -.- 1.5 -.- KOZDEREGUVEN-(BALIKESIR) İlksel
2022.06.02 02:23:46 37.1075 28.4405 2.5 -.- 1.5 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.06.02 02:20:15 38.4022 23.4852 5.1 -.- 3.1 3.2 YUNANISTAN İlksel
2022.06.02 00:55:36 35.2010 33.0823 7.0 -.- 2.2 -.- KIBRIS-ZUMRUTKOY İlksel

 

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