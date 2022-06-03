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MSÜ tercih sonuçları 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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03 Haziran 2022 - 9:40

MSÜ tercih sonuçları için tüm dikkatler PERTEM sorgulama ekranına çevrildi. Heyecanla beklenen MSÜ tercih sonuçlarında geri sayım devam ediyor. Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Adaylar MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından mülakatlara katılım sağlayacaklar. Gözler şimdi “MSÜ tercih sonuçları 2022 açıklandı” duyurusunda. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

MSÜ Tercih Sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2022 yılında 27 Mart tarihinde düzenlendi. Sınava giren adaylar heyecanla süreci takip ediyorlar.  Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Tercih sonuçları ise 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2022-MSÜ) 16 Mayıs 2022 saat 23.59’da sona erdi.

Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Tercih sonuçları ise 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM 2022 YKS sınav giriş belgelerini erişime açtı! İşte AİS sınav belgesi alma!
YKS sınav yerleri sorgulama ekranı erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 18-19 Haziran’da gerçekleştirilecek 2022-YKS sınava giriş belgelerini bugün yayınladı. Adaylar sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek. Sınav öncesi YKS giriş belgelerinin çıktıları da AİS ekranından temin edilebilecek. Peki, YKS sınav yerleri nasıl sorgulanır? İşte, YKS sınav giriş yeri sorgulama ekranı…

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

 

MSÜ tercih sonuçları 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak PERTEM MSÜ 2022 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyişi

 

Adaylar “Yerleştirme İşlemleri” süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. “Ek Yerleştirme” sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO’ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır

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