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Apple tahtını kaybetti! İşte dünyanın en değerli şirketi…

Apple tahtını kaybetti! İşte dünyanın en değerli şirketi…
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12 Mayıs 2022 - 11:19

Suudi petrol şirketi Saudi Aramco Apple’ı tahtından ederek dünyanın en değerli şirketi oldu.

Yıllarca en değerli şirket olma tahtını kimseye kaptırmayan Apple, Suud petrol şirketine yenik düştü.

FactSet verilerine göre, çarşamba günü Suudi petrol devi Aramco’nun piyasa değeri 2.43 trilyon dolar oldu.

ABD’deki işlemlerde yüzde 5 düşen Apple’ın piyasa değeri ise 2.37 trilyon dolara geriledi.

Yatırımcılar, ekonomilerde daha fazla kötüleşme endişesiyle teknoloji başta olmak üzere birçok sektörde satışa geçerken enerji hisseleri ve fiyatları artışını sürdürüyor.

Apple hissesi 4 Ocak’taki zirvesinden bu yana yüzde 20’ye yakın düşerek 182.94 dolara geriledi.

Aramco hissesi ise yıl başından bu yana yüzde 27’nin üzerinde arttı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte şirket geçen sene kârını ikiye katladı.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle enerji sektöründe küresel bazda fiyatlar artmış durumda.

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