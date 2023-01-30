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Her pozu ayrı olay! Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırlı fotoğraflarını paylaştı

Her pozu ayrı olay! Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırlı fotoğraflarını paylaştı
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30 Ocak 2023 - 12:23

Mahkum dizisindeki performansıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından dantelli iç çamaşırıyla verdiği pozları paylaştı. Oyuncunun pozları kısa süre içinde binler yorum ve beğeni aldı.

Her pozu ayrı olay! Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırlı fotoğraflarını paylaştı - Sayfa 1

Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, İstanbullu Gelin, Mucize Doktor ve Mahkum gibi başarılı projelerdeki performansıyla adından söz ettiren genç oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Her pozu ayrı olay! Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırlı fotoğraflarını paylaştı - Sayfa 2

İÇ ÇAMAŞIRLI POZLARINI PAYLAŞTI
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 30 yaşındaki oyuncu, 991 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından siyah dantelli sütyeniyle verdiği pozları paylaştı. Oyuncunun “Blur” notuyla paylaştığı pozlar kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçilerinden de “Çok güzelsin” yorumları yağdı.

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Her pozu ayrı olay! Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırlı fotoğraflarını paylaştı - Sayfa 3

İşte oyuncunun pozları…

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Her pozu ayrı olay! Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırlı fotoğraflarını paylaştı - Sayfa 4
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Her pozu ayrı olay! Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırlı fotoğraflarını paylaştı - Sayfa 5
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Her pozu ayrı olay! Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırlı fotoğraflarını paylaştı - Sayfa 6
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Her pozu ayrı olay! Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırlı fotoğraflarını paylaştı - Sayfa 7
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Her pozu ayrı olay! Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırlı fotoğraflarını paylaştı - Sayfa 8
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Her pozu ayrı olay! Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırlı fotoğraflarını paylaştı - Sayfa 9
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Her pozu ayrı olay! Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırlı fotoğraflarını paylaştı - Sayfa 10

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