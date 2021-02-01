Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Fransa’dan Kerem Aktürkoğlu için transfer sözleri! “Bonservisi 30 milyona kadar çıkabilir”

Fransa’dan Kerem Aktürkoğlu için transfer sözleri! “Bonservisi 30 milyona kadar çıkabilir”
4 views
04 Aralık 2021 - 9:23

 Fransa’dan Kerem Aktürkoğlu için transfer sözleri! “Bonservisi 30 milyona kadar çıkabilir”

Son Dakika: Fransadan Kerem Aktürkoğlu için transfer sözleri Bonservisi 30 milyona kadar çıkabilir

Galatasaray’ın 5 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Kerem Aktürkoğlu, Avrupa devlerinin transfer listesinde.

Galatasaray’ın önceki gün sözleşmesini 2026’ya kadar uzattığı yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Avrupa devlerinin radarında.

Fransa Ligue 1’in yayıncı kuruluşunda görev yapan Maxime Gras, TRT Spor’a yaptığı açıklamada Kerem’i, Lyon ve Marsilya’nın istediğini söyledi.

23 yaşındaki kanat oyuncusunun değerinin, bu iki takımın çekişmesiyle iyice artacağını belirten Gras, “Bonservisi 30 milyon Euro’ya kadar çıkabilir. Lyon- Marsilya rekabetinde her şey olabilir. Bu takımlardan biri bir futbolcuyla ilgilenirse, diğerinin ilgisi de bu yöne kayar. Marsilya’nın bu transferde bir adım önde olduğunu düşünüyorum” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İbrahim Tatlıses övgüler yağdırmıştı! Simay Barlas’ın eski sevgilisi kendisinden ünlü çıktıİbrahim Tatlıses övgüler yağdırmıştı! Simay Barlas’ın eski sevgilisi kendisinden ünlü çıktı
Serel Yereli’den ayna karşısında seksi pozlar! ‘Narsisizme hoş geldiniz…’Serel Yereli’den ayna karşısında seksi pozlar! ‘Narsisizme hoş geldiniz…’
Tuvana Türkay Londra’da yürek hoplattı! Yırtmaçlı eteği ile baş döndürdü…Tuvana Türkay Londra’da yürek hoplattı! Yırtmaçlı eteği ile baş döndürdü…
Yıllar sonra yeniden bir aradalar! İbrahim Kutluay ‘yasak aşkına’ geri döndüYıllar sonra yeniden bir aradalar! İbrahim Kutluay ‘yasak aşkına’ geri döndü
Feyyaz Uçar: “Orası yedek kulübesi, bekçi kulübesi değil”Feyyaz Uçar: “Orası yedek kulübesi, bekçi kulübesi değil”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bir Cennet Koy Daha Erdoğan’ın İmzasıyla İmara Açıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İbrahim Tatlıses övgüler yağdırmıştı! Simay Barlas’ın eski sevgilisi kendisinden ünlü çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serel Yereli’den ayna karşısında seksi pozlar! ‘Narsisizme hoş geldiniz…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tuvana Türkay Londra’da yürek hoplattı! Yırtmaçlı eteği ile baş döndürdü…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yıllar sonra yeniden bir aradalar! İbrahim Kutluay ‘yasak aşkına’ geri döndü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Feyyaz Uçar: “Orası yedek kulübesi, bekçi kulübesi değil”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Resmi Gazete’de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Türkiye’ genelgesi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fransa’dan Kerem Aktürkoğlu için transfer sözleri! “Bonservisi 30 milyona kadar çıkabilir”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
En gözde kediciğine dava açtı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun süper minisiyle nefes kesti!
SON DAKİKA HABERLERİ
Güle Güle EnginAralık 2, 2021-5:20 pm
Erdoğan ile Fahrettin Koca arasında kameralar önünde dikkat çeken diyalog! ‘Sen ne söyledin şimdi?’Aralık 2, 2021-2:40 pm
Muhalefetten Erdoğan’a Dolar Tepkisi: Konuşma ArtıkAralık 1, 2021-4:57 pm
Özlem Türeci ve Uğur Şahin’den Omicron Açıklaması: Aşı KoruyorAralık 1, 2021-4:40 pm
Bülent Arınç Ahmet Hakan’ı Yerin Dibine Soktu: Entel Maganda…Aralık 1, 2021-4:34 pm
Sıla’nın şarkıcı kuzeninden olay sözlerAralık 1, 2021-4:25 pm
Kadir İnanır’dan haber var!Aralık 1, 2021-4:22 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !