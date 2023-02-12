Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

DEPREM BÖLGESİ HAVA DURUMU 12 Şubat 2023 || Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Çığ tehlikesine dikkat! Meteoroloji Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep il il hava durumu tahminleri

DEPREM BÖLGESİ HAVA DURUMU 12 Şubat 2023 || Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Çığ tehlikesine dikkat! Meteoroloji Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep il il hava durumu tahminleri
3 views
12 Şubat 2023 - 11:07

Deprem bölgesi hava durumu Kahramanmaraş depremi ardından anbean takip ediliyor. Yoğuk kar yağışının ardından Meteoroloji deprem bölgesi ile ilgili uyarılarda bulunmaya ve vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Peki, Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? 12 Şubat Meteoroloji Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep il il hava durumu tahminleri…

Deprem bölgesi de dahil tüm Tükiye’yi geçtiğimiz hafta etkisi altına alan kar yağışı ardından oluşabilecek tehlikelere karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden uyarı geldi. Genel olarak deprem bölgesinde hava durumu 12 Şubat bugün parçalı bulutlu şeklinde seyredecek. Sıcaklıklar zaman zaman eksilere düşerken, öğle vakitleri kısmen artacak. Peki, 12 Şubat deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte, il il Meteoroloji hava durumu tahminleri sorgulama ekranı

 

DEPREM BÖLGESİ HAVA DURUMU 12 Şubat 2023 || Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak Çığ tehlikesine dikkat Meteoroloji Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep il il hava durumu tahminleri

 

Deprem Bölgesinde Hava DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarında, “Yapılan son değerlendirmelere göre; son günlerde meydana gelen kar yağışlarıyla doğu bölgelerde özellikle de dağlık alanlarda yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Doğu Anadolu’nun doğusu başta olmak üzere yükse kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” açıklamasında bulunuldu.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitim… Yurtlar depremzedelere açılıyorCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitim… Yurtlar depremzedelere açılıyor
TAHA DUYMAZ SON DURUM | Gülben Ergen bildirdi… Taha Duymaz bulundu mu, enkaz altından çıkarıldı mı?TAHA DUYMAZ SON DURUM | Gülben Ergen bildirdi… Taha Duymaz bulundu mu, enkaz altından çıkarıldı mı?
Milli mücadele ruhu ayakta… Bir millet topyekûn yaralarını sarıyorMilli mücadele ruhu ayakta… Bir millet topyekûn yaralarını sarıyor
‘Abla ben buradan nasıl gideyim!’‘Abla ben buradan nasıl gideyim!’
Türkiye’yi sarsan felakette yedinci gün: Depremde can kaybı 24 bin 617… Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgilerTürkiye’yi sarsan felakette yedinci gün: Depremde can kaybı 24 bin 617… Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
NEZAKET
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitim… Yurtlar depremzedelere açılıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
DEPREM BÖLGESİ HAVA DURUMU 12 Şubat 2023 || Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Çığ tehlikesine dikkat! Meteoroloji Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep il il hava durumu tahminleri
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TAHA DUYMAZ SON DURUM | Gülben Ergen bildirdi… Taha Duymaz bulundu mu, enkaz altından çıkarıldı mı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Enkazdan çıkaran ekiplere kalp selamı ile teşekkür etmişti… Son yolculuğuna uğurlandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Milli mücadele ruhu ayakta… Bir millet topyekûn yaralarını sarıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Abla ben buradan nasıl gideyim!’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye’yi sarsan felakette yedinci gün: Depremde can kaybı 24 bin 617… Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye depremi dünyada manşet… 300 kilometrelik çatlak uzaydan görüntülendi! BBC felaketin isimsiz bıraktığı çocukları yazdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Antakya’dan gelen bu kare dünyayı yasa boğdu… Tüm aile ‘mucize’ için bekliyor!
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu, 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının duyurulacağı tarihi açıkladıOcak 30, 2023-10:06 am
Fenerbahçe – Kasımpaşa maçından sonra herkes Enner Valencia ve Arda Güler’i konuşuyor!Ocak 30, 2023-10:02 am
Sancaktepe’de kan donduran olay! Baba ve 3 çocuğu ölü bulunduOcak 27, 2023-5:28 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalarOcak 27, 2023-5:26 pm
Danimarka Elçisi Dışişleri’ne çağrıldı: Bu tutum kabul edilemez!Ocak 27, 2023-5:22 pm
Yılın ilk enflasyon tahmini belli oldu!Ocak 26, 2023-11:24 am
PKK’ya yeni operasyon! 480 personel katılıyorOcak 26, 2023-11:19 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !