DEPREM BÖLGESİ HAVA DURUMU 12 Şubat 2023 || Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Çığ tehlikesine dikkat! Meteoroloji Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep il il hava durumu tahminleri

Deprem bölgesi hava durumu Kahramanmaraş depremi ardından anbean takip ediliyor. Yoğuk kar yağışının ardından Meteoroloji deprem bölgesi ile ilgili uyarılarda bulunmaya ve vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Peki, Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? 12 Şubat Meteoroloji Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep il il hava durumu tahminleri…

Deprem bölgesi de dahil tüm Tükiye’yi geçtiğimiz hafta etkisi altına alan kar yağışı ardından oluşabilecek tehlikelere karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden uyarı geldi. Genel olarak deprem bölgesinde hava durumu 12 Şubat bugün parçalı bulutlu şeklinde seyredecek. Sıcaklıklar zaman zaman eksilere düşerken, öğle vakitleri kısmen artacak. Peki, 12 Şubat deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte, il il Meteoroloji hava durumu tahminleri sorgulama ekranı

Deprem Bölgesinde Hava DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarında, “Yapılan son değerlendirmelere göre; son günlerde meydana gelen kar yağışlarıyla doğu bölgelerde özellikle de dağlık alanlarda yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Doğu Anadolu’nun doğusu başta olmak üzere yükse kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” açıklamasında bulunuldu.

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