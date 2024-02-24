Zeki Müren filmine mirasçılarından itiraz geldi

Sanat güneşi lakaplı Zeki Müren’in hayatının filme çekilmesine mirasını bıraktığı Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı’ndan itiraz geldi.
“Ayla” ve “Müslüm” filmlerinin yapımcısı Mustafa Mutlu’nun, Zeki Müren’in hayatını filme çekeceğini duyurması ortalığı karıştırdı.
Zeki Müren’in yasal mirasçısı olan Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı, Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe vererek, kendilerinden ‘olur’ alınmadığını, söz konusu film çekiminin durdurulmaması istedi.
Gazeteci Atakan Irmak’ın haberine göre, “Adım Saklı Kalsın” adlı film için Zeki Müren’in mirasçısı iki vakıf tarafından “ihtiyati tedbir” kararı talep edildi.
BİYOGRAFI FİLMLERİ DAVALIK
Son yıllarda beyaz perdeye aktarılan filmlerle, mirasçıları arasında hep bir sorun yaşandı.
Cem Karaca’nın hayatını anlatan film, İklim Karaca’nın şikayeti üzerine mahkeme kararı ile ortandan kaldırıldı.
Nejat Ertaş’ın biyografi filmi, Ertaş’ın ailesinin, “Babamız sömürülüyor” diye dava açması sonunda vizyona girmedi.
Ayla filminde, Süleyman Dilbirliği’nin kızı Sebahat Dilbirliği, “Mustafa Uslu babamı dolandırdı” iddiasında bulunmuştu.
2018’de Müslüm filminde yapımcı Mustafa Uslu ile merhum Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur birbirine girmişti.
Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan Naim filminde de sporcunun kızları kendilerinden izin alınmadan filmin çekildiğini belirterek dava açmıştı
Yılmaz Güney’in ve Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan filmlerde ailelerinin itirazları ile durdurulmuştu.