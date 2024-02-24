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Zeki Müren filmine mirasçılarından itiraz geldi

Zeki Müren filmine mirasçılarından itiraz geldi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Şubat 2024 - 19:29

Sanat güneşi lakaplı Zeki Müren’in hayatının filme çekilmesine mirasını bıraktığı Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı’ndan itiraz geldi.

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