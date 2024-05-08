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Denizli’de BAL depremi

Denizli’de BAL depremi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Mayıs 2024 - 10:26
Denizli İdmanyurdu, şampiyon olarak tamamladığı sezonda yenilgisiz bir performans sergileyerek sezonu kapatmayı hedefliyor. Pazar günü oynanacak Akkonaspor maçı şehirde adeta deprem etkisi yarattı

Bölgesel Amatör Lig’e yükselme grubunda yer alan ve son haftaya girilirken yükselmeyi garantileyen Denizli İdmanyurdu, sezonun son maçında pazar günü Akkonakspor ile karşı karşıya gelecek.

2023-2024 sezonunda Denizli Süper Amatör Ligi Kırmızı Grup’ta yer alan ve 18 maçta 17 galibiyet, 1 beraberlik elde eden, rakip filelere 85 gol bırakan ve kendi kalesinde sadece 11 gol gören Denizli İdmanyurdu, BAL’a yükselme grubu maçlarında da 6’da 6 yaparak mükemmel bir performans sergiledi.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlarda 22 gol atarken, sadece 5 gol yedi ve ligin bitimine bir hafta kala Bölgesel Amatör Lig’e çıkmayı başardı. Denizli İdmanyurdu, Akkonakspor ile yapacağı son maç öncesinde Şirinköy Stadı’nda antrenmanlara başladı.

Denizli İdmanyurdu’nun Teknik Sorumlusu Gökhan Kaynak, sezon boyunca gösterdikleri hazırlık ve çalışma disipliniyle son maça da aynı ciddiyetle yaklaştıklarını belirtti ve “Ligi yenilgisiz tamamlamak istiyoruz. Umarım bu başarılır. Geçen hafta şampiyonluğumuzu matematiksel olarak da garantiledik. Son maçımız Akkonakspor ile. Değer verdiğimiz hocalarımızın olduğu bir takım. Kaliteli bir maç olacağını düşünüyorum” dedi.

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Akkonakspor’u geçen hafta 45 dakika boyunca izlediğini söyleyen Kaynak, “Takımda tanıdığım oyuncular var. Altyapıda birlikte çalıştığımız dönemler oldu. Bildiğim öğrencilerim de var. Her iki takımın da oynamak isteği düşünüldüğünde, keyifli, rekabetçi ve gençlerin iyi mücadele ettiği bir maç olacak.

Şampiyonluğumuz kesinleşmiş olsa da, sezonu yenilgisiz tamamlamak istiyoruz. Sahada dostluk kazansın istiyoruz, hem oyuncular hem de teknik ekip olarak. İnşallah sezonu güzel bir finalle kapatırız” şeklinde konuştu.

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