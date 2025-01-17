MİLYONLARCA ÖĞRENCİ KARNE HEYECANI YAŞIYOR

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün itibarıyla sona erdi. Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci, karne heyecanı ile yarıyıl tatiline girmeye başladı. Okul öncesi eğitimden liseye kadar tüm öğrenciler, 1. dönemin değerlendirmesini içeren karnelerini alırken, 20 Ocak’tan itibaren tatilin keyfini çıkaracak.

İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerine Gelişim Raporu

Bu yıl, ilkokul 1. sınıf öğrencilerine geleneksel karneler yerine “gelişim raporu” verilecek. Bu rapor, öğrencilerin sadece akademik değil, sosyal ve duygusal gelişimlerini de içerecek şekilde hazırlanacak. Veliler, çocuklarının genel gelişimini izleyebilmek ve eğitim süreçlerinde daha aktif bir rol almak için bu raporlardan faydalanacak.

Dönem Sonu Faaliyet Haftası

Milli Eğitim Bakanlığı, dönem sonu öncesinde öğrencilerin farklı alanlarda gelişim göstermelerini desteklemek amacıyla “dönem sonu faaliyet haftası” düzenledi. Öğrenciler, bu haftada sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinliklere katılmaya teşvik ediliyor. Böylece, öğrencilerin çok yönlü gelişimleri destekleniyor ve eğitim süreci daha zengin bir hale geliyor.

Yarıyıl Tatili ve İkinci Dönem Başlangıcı

Yarıyıl tatili 20 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu süre zarfında dinlenme ve kişisel gelişimlerine odaklanma fırsatı bulacaklar. İkinci dönem ise 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, ikinci dönemin zorlu sürecine hazırlanırken, ara tatil ise 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler için Heyecanlı Bir Dönem

Öğrenciler için hem akademik hem de sosyal açıdan zengin bir dönem geçiren 2024-2025 eğitim öğretim yılı, tatil ile birlikte biraz daha dinlenme fırsatı sunuyor. Aileler ve öğrenciler, bu tatilde keyifli vakit geçirmeyi ve ikinci döneme güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com