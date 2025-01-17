GAZZE’DE ATEŞKES UMUDU

Gazze’de uzun süredir devam eden çatışmaların sona erdirilmesi adına yürütülen müzakerelerde önemli bir gelişme yaşandı. İsrail ve Hamas arasında yapılan ateşkes görüşmelerindeki pürüzlerin giderildiği ve anlaşmanın uygulamaya konulacağı bildirildi.

ANLAŞMANIN DETAYLARI NETLEŞTİ

Taraflar arasında sağlanan mutabakata göre, Hamas’ın elinde tuttuğu rehinelerin kademeli olarak serbest bırakılması karşılığında İsrail, belirli sayıda Filistinli tutukluyu salıverecek. Ayrıca, Gazze’ye insani yardımın artırılması ve İsrail askerlerinin bazı stratejik noktalardan çekilmesi de anlaşmanın önemli maddeleri arasında yer alıyor.

İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİ ONAY VERDİ

Anlaşmanın önündeki engellerin kaldırılmasının ardından İsrail Güvenlik Kabinesi, ateşkes ve rehine takası planını onayladı. Daha önce ertelenen toplantının gerçekleştirilmesi, taraflar arasındaki uzlaşının sağlandığını gösteriyor.

ULUSLARARASI TOPLUMDAN DESTEK

Dünya genelinde birçok ülke, Gazze’deki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı. Özellikle rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımın artırılmasına yönelik adımlar, uluslararası toplum tarafından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Birleşmiş Milletler ve diğer insani yardım kuruluşları, bölgedeki insani krizle mücadelede bu anlaşmanın büyük bir dönüm noktası olacağını belirtti.

KALICI BARIŞ İÇİN UMUTLAR ARTIYOR

Gazze’de yıllardır süren çatışmaların ardından gelen bu ateşkes anlaşması, bölgedeki barış umutlarını artırdı. Uzmanlar, tarafların anlaşmaya bağlı kalmasının ve uygulamada kararlılık göstermesinin kalıcı bir barış için kritik olduğunu vurguluyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com