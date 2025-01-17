ABD’DEN TÜRKİYE’YE YAPTIRIM KARARNAMESİNDE KRİTİK DEĞİŞİKLİK

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye’deki mevcut durumu göz önünde bulundurarak yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Bu kararnameyle, 2019’da dönemin Başkanı Donald Trump tarafından yayımlanan ve Türkiye’ye yönelik yaptırımlar içeren ifadeler kaldırıldı. Karar, hem diplomatik çevrelerde hem de uluslararası arenada dikkat çekti.

TÜRKİYE’YE YÖNELİK YAPTIRIMLAR KALDIRILDI

Biden, Kongre’ye gönderdiği bildirimde, Suriye’deki şartların 2019’dan bu yana değiştiğini ve Türkiye’nin o dönemki askeri operasyonlarıyla ilgili gündemin geride kaldığını belirtti. 13894 sayılı eski kararnamede yer alan ve Türkiye’ye yaptırım öngören bölümler, yeni düzenleme ile tamamen çıkarıldı.

SURİYE POLİTİKASINDA YENİ DÖNEM

ABD’nin 14142 sayılı yeni başkanlık kararnamesi, Suriye’de barış ve güvenliği tehdit eden ya da insan hakları ihlallerine neden olan kişi ve gruplara yaptırım uygulanmasını sürdürecek. Ancak Türkiye’nin bu kapsamda değerlendirilmesi artık mümkün olmayacak.

TRUMP DÖNEMİNDEKİ YAPTIRIMLAR

2019 yılında, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik Barış Pınarı Harekatı nedeniyle ABD, Milli Savunma Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı dahil bazı kurum ve kişilere yaptırımlar uygulamıştı. Ancak harekatın sona ermesinin ardından bu yaptırımlar 23 Ekim 2019’da kaldırılmıştı. Biden’ın son kararnamesi, bu bağlamda Türkiye’nin tamamen yaptırım kapsamından çıkarıldığını hukuki bir çerçevede tescil etti.

ANKARA İÇİN DİPLOMATİK KAZANIM

Uzmanlar, Biden yönetiminin bu adımını Türkiye açısından önemli bir diplomatik kazanım olarak değerlendiriyor. Ayrıca, bu karar ABD’nin Suriye politikasını güncel koşullara göre yeniden şekillendirdiğini gösteriyor.

Kaymak: https://www.ensonhaber.com