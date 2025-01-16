FATİH TERİM VE HAMDALLAH’TAN MAÇ SONRASI SULU ŞAKA

Suudi Arabistan Pro Ligi’nde Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Al-Riyadh karşısında 2-1’lik zafer elde etti. Bu heyecan dolu maç, sadece sahadaki mücadeleyle değil, sonrasında yaşanan komik anlarla da dikkatleri üzerine çekti. Al Shabab’ın yıldızı Abderrazak Hamdallah, galibiyet golünü attıktan sonra Fatih Terim’e yaptığı sulu şaka ile gündem oldu.

AL SHABAB GALİBİYETİ 90+7’DE GELDİ

Al-Riyadh’ın 56. dakikada Yahya Al Shehri’nin golüyle 1-0 öne geçmesinin ardından Al Shabab, 72. dakikada Daniel Podence’in attığı golle eşitliği sağladı. Maçın son dakikalarına girildiğinde, 90+7’de Abderrazak Hamdallah sahneye çıkarak Al Shabab’a 2-1’lik galibiyeti getiren golü kaydetti. Bu gol, Al Shabab’ın 4 maç sonra kazandığı galibiyet oldu.

HAMDALLAH’IN SULU ŞAKASI FATİH TERİM’İ ŞAŞIRTTI

Galibiyet golünün ardından Abderrazak Hamdallah, takımın teknik direktörü Fatih Terim’in yanına giderek sevinç yaşadı. Ancak, sevinç anı kısa sürede beklenmedik bir şakaya dönüştü. Hamdallah, elindeki su şişesini açarak Fatih Terim’in yüzüne su fırlattı. Bu hareket karşısında şaşkına dönen Terim, gülerek oyuncusunun sırtına vurdu ve birlikte keyifli bir an yaşadılar.

AL SHABAB’IN LİGDEKİ DURUMU

Bu galibiyetle Al Shabab, ligde 26 puana yükseldi ve 6. sıradaki yerini korudu. Abderrazak Hamdallah, bu sezon ligde çıktığı 9 maçta 6 gol ve 1 asistle takımına büyük katkı sağladı. Al Shabab, bu zaferle moral bulurken, ligdeki yarışa tutunmaya devam ediyor.

SONUÇ: AL SHABAB’IN ZAFERİ VE SULU ŞAKA

Fatih Terim’in yönetimindeki Al Shabab, zorlu geçen maçta son dakikada bulduğu golle galip geldi. Ancak maçın en çok konuşulan anı, Abderrazak Hamdallah’ın Fatih Terim’e yaptığı eğlenceli su şakası oldu. Hem futbolcuların sahadaki mücadelesi hem de saha dışında yaşanan bu an, Al Shabab’ın galibiyetini taçlandırdı.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr