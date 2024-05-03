Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

İstanbulspor’un da TFF’den para aldığı ortaya çıktı

İstanbulspor’un da TFF’den para aldığı ortaya çıktı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
03 Mayıs 2024 - 16:47
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1, 2, ve 3. Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, İstanbulspor’un yaptığı açıklamaların ardından gündeme bomba gibi düşecek sözler söyledi.

Volkan Can yaptığı yazılı açıklamada, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu’nun dün 2. ve 3. lig kulüplerine seçimin erkene alınması için imza atmamaları doğrultusunda para verildiği ve baskı yapıldığı iddialarına cevap verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu 1.2.3. liglerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev, yetki ve sorumlulukları dahilinde 2 yıldır kulüplerimizle sürekli iletişim halinde olduğunu belirten Can, “Sorunlarının çözümü için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi liderliğinde Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımızla iki yıldır yoğun bir mesai veriyoruz. Bu kapsamda kulüplerimizle yaptığımız görüşmeleri sorgulamak kimsenin haddi değildir.” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükekşi tarafından 18 Temmuz 2024’te yapılacağı ilan edilen seçimli mali kongre tarihinin öne çekilmesi için imza toplanmaya çalışıldığını hatırlatan Can, iddiaları dile getirenlere şu soruları yöneltti:

“Yeter, geçer sayıda imza toplayamadıkları için görevimizi yapmakla eleştirildiğimiz, taciz edildiğimiz, hakaretlere maruz kaldığımız bir ortamda 1, 2 ve 3. Lig kulüplerimizi arayan kişiler hangi yetki ve ünvanla bu görüşmelerini yapmaktadırlar? Yine aynı kişiler hangi yetki ve ünvanla kulüplerimizin sponsorlarını taciz etmektedirler? Süper Lig’den 1. Lig’e düşen bir kulübün başkanı önümüzdeki sezon rakibi olacak kulüplerin başkanlarını hangi yetkiyle taciz etmektedir? Gerekli şartları ve evrakları tamamlayarak TFF’ye başvuran tüm profesyonel kulüplerimizin tesislerinin altyapılarına yönelik yapacakları yatırımlarda TFF’den destek alma hakkı bulunduğu bir ortamda ‘imza vermeyen kulüplere para veriliyor’ iddiasını hangi cüretle yapmaktadırlar?”

Turhan Çömez: Diyanet halktan topladığı 1 milyar lirayı İngilizlere vermişTurhan Çömez: Diyanet halktan topladığı 1 milyar lirayı İngilizlere vermiş

”ALGI ÇALIŞMALARI YAPANLARA İTİBAR EDİLMEMESİ GEREKMEKTEDİR”

Tesis altyapı yardımlarının 2009 yılından bu yana TFF tarafından yapıldığını vurgulayan Volkan Can, “Dün bu açıklamayı yapan kulüp başkanı TFF’den kendi kulübü için aldığı yardımı neden açıklayamamıştır? 2020-2021 ve 2021-2022 sezonu için hakkı olan ve kulübüne yapılan tesis yardımlarından neden hiç bahsetmemiştir. Bu yardımlar dönemin federasyonu tarafından rüşvet olarak değil hak ediş olarak ödenmiştir. Bugün de öyle yapılmaktadır. Türk Futbol kamuoyunu yanlış yönlendirerek, toplumda huzursuzluk yaratmak maksadıyla algı çalışmaları yapanlara itibar edilmemesi gerekmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu görevinin başındadır. A Milli Futbol Takımımıza Avrupa Şampiyonası’nda başarılar dilerim. 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak seçimli genel kurulun çok adaylı, demokratik bir seçim olmasını ve Türk Futboluna hayırlı uğurlu olmasını dilerim.” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Turhan Çömez: Diyanet halktan topladığı 1 milyar lirayı İngilizlere vermişTurhan Çömez: Diyanet halktan topladığı 1 milyar lirayı İngilizlere vermiş
Ali Erbaş’ın lüks aracının günlük kirasının 25 bin lira olduğu ortaya çıktıAli Erbaş’ın lüks aracının günlük kirasının 25 bin lira olduğu ortaya çıktı
Ali Erbaş’ın bir makam aracı da Mekke’de çıktıAli Erbaş’ın bir makam aracı da Mekke’de çıktı
İsrail’den Türkiye’ye gelip Suriyelilerin böbreklerini sattılarİsrail’den Türkiye’ye gelip Suriyelilerin böbreklerini sattılar
Ciddi zam kapıda. Merkez’in eski karakutusu tarih verdiCiddi zam kapıda. Merkez’in eski karakutusu tarih verdi
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !