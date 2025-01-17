BEŞİKTAŞ’IN YENİ ADAYI OLE GUNNAR SOLSKJAER

Beşiktaş, teknik direktörlük pozisyonu için Norveçli Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başladığını açıkladı. Futbolculuk kariyerindeki başarıları ve teknik direktörlük deneyimiyle dikkat çeken Solskjaer, siyah-beyazlı kulüpte yeni bir dönemin başlangıcını temsil edebilir.

OLE GUNNAR SOLSKJAER KİMDİR?

26 Şubat 1973’te Norveç’in Kristiansund kentinde doğan Ole Gunnar Solskjaer, futbola Clausenengen FK’da başladı. Kariyerindeki yükseliş, 1994 yılında transfer olduğu Molde FK’da gerçekleşti. Burada iki sezonda 38 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

MANCHESTER UNITED DÖNEMİ: “SÜPER YEDEK”

1996 yılında Sir Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United’a transfer olan Solskjaer, kariyerinin en parlak dönemini burada yaşadı. Genellikle yedek kulübesinden gelip attığı kritik gollerle “Süper Yedek” lakabını kazandı. Özellikle 1999 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih’e karşı attığı son dakika golü, takımına tarihi bir zafer getirdi. Manchester United formasıyla toplam 366 maçta 126 gol kaydetti.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlüğe adım atan Solskjaer, önce Manchester United yedek takımını çalıştırdı. Daha sonra şu görevlerde bulundu:

Molde FK (2011-2014, 2015-2018): Norveç liginde iki şampiyonluk ve bir Norveç Kupası zaferi yaşadı.

Norveç liginde iki şampiyonluk ve bir Norveç Kupası zaferi yaşadı. Cardiff City (2014): Premier League ekibinde kısa bir dönem görev aldı.

Premier League ekibinde kısa bir dönem görev aldı. Manchester United (2018-2021): Geçici olarak başladığı görevde kalıcı teknik direktör oldu. Premier League’de ikinci sıra ve UEFA Avrupa Ligi finali gibi önemli başarılara imza attı.

BEŞİKTAŞ İÇİN YENİ DÖNEM

Beşiktaş’ın teknik direktörlük için Solskjaer ile masaya oturması, Norveçli teknik adamın yaklaşık üç yıl aradan sonra futbola geri dönüşünü simgeliyor. Siyah-beyazlı camia, Solskjaer’in tecrübesi ve liderlik vasfıyla Süper Lig’de yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.

SOLSKJAER’İN ÖNE ÇIKAN BAŞARILARI

Futbolcu Olarak: 6 Premier League şampiyonluğu 1 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi 2 FA Cup şampiyonluğu

Teknik Direktör Olarak: 2 Norveç Eliteserien şampiyonluğu 1 Norveç Kupası



BEŞİKTAŞ TARAFTARINDA BÜYÜK HEYECAN

Beşiktaş camiası, Solskjaer’in hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerindeki başarılarının takıma büyük katkı sağlayacağına inanıyor. Siyah-beyazlı ekip, yeni sezonda deneyimli teknik adamla önemli hedeflere ulaşmayı amaçlıyor.

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