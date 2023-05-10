CHP ve İYİ Parti’de seçim sonrası bakanlık dağılımı belli oldu

Seçime ittifakla giren partiler açısından seçim sonrası bakanlıkların dağılımı önemli bir gündem konusu. Bu konuda doğrudan bir açıklama olmamakla birlikte kulis bilgileri kamuoyu ile paylaşılıyor. İki gün önce Habertürk yayınına katılan Meral Akşener, bakanlık dağılımlarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Bugün de Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Millet İttifakı‘nın bakanlık dağılımına ilişkin kulis bilgilerini aktardı.
Sarıkaya’nın “Büyük değişim” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:
“En büyük hazırlık ise Millet İttifakı bileşenlerinde yaşanıyor…
Liderler kendi aralarında bu konuda bir görüşme olmadığını, bakanlık dağılımının seçim sonrası yapılacağını söylemiş olmalarına rağmen, kim nasıl bir hesapla yaptıysa bugünden partilere bakanlıkları dağıtmış…
Hatta kimin hangi göreve geleceğine kadar da listeler hazırlanmış.
Hatta o denli ki Savunma Sanayii, TÜİK, Enerji kurumları gibi birimlerin başına gelecek olanların isimleri de belirlenmiş, hatta bazı isimlere bugünden çalışmalarını yapmaları konusunda talimat verilmiş…
KLASİK BÖLÜNME TAMAM
Son dönem katıldıkları televizyon programlarında da hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Meram Akşener, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma’ya ilişkin görev paylaşımının sinyallerini verdi.
Buna göre Hazine ve Maliye ikiye bölünecek, Maliye CHP’de, Hazine de İYİ Parti’de olacak.
Benzer şekilde Adalet CHP’de, İçişleri İYİ Parti’de bulunacak.
Klasik hale gelen bu paylaşım modelinde Dışişleri Bakanlığı CHP’de, Milli Savunma Bakanlığı ise İYİ Parti’de olacak.
Diğer icracı bakanlıkların dağılımı ise iki parti arasındaki oy oranlarına göre gerçekleşecek.
CHP kendi payından diğer partilere dağıtacak.
Orada ise partilerin beklentileri ve arzuları birbiri ile çakışıyor.
Seçim sonrası hangi taraf gelirse gelsin büyük değişimin olması kaçınılmaz görünüyor…”