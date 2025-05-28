DENİZ AKKAYA’YA HAPİS CEZASI

Eski manken ve televizyoncu Deniz Akkaya, kızının vesayet davasına bakan hakime sosyal medya üzerinden hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada mahkûm oldu. İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi, Akkaya’ya toplam 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.

DAVA DETAYLARI VE MAHKEME KARARI

İddianamede, Akkaya’nın sosyal medya paylaşımlarında “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” ve “tehdit” suçlarını işlediği belirtilmiş, 1 yıl 5 ay 15 günden 5 yıl 11 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Mahkeme, bu suçlardan dolayı Deniz Akkaya’yı mahkûm etti. Ayrıca, hakkında daha önce verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları da mahkemece incelenmek üzere dosyaya eklendi.

YURT DIŞI YASAĞI KALDIRILDI

Mahkeme, Deniz Akkaya hakkında daha önce uygulanmakta olan yurt dışına çıkış yasağı tedbirini kaldırdı. Sanık duruşmaya katılmadı, avukatı ise beraatini talep etti.

DENİZ AKKAYA’DAN TEPKİ

Verilen karar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Deniz Akkaya, hakkındaki suçlamaları reddetti ve karar hakkında sert ifadeler kullandı.