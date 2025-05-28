ÇAĞLA ŞİKEL’İN SAĞLIKLI BESLENME PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Ünlü model ve sunucu Çağla Şikel, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Sağlıklı yaşam tarzı ve formda görünümüyle magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şikel, son olarak arkadaşının doğum günü partisinde Instagram hikayesinden paylaştığı görüntülerle gündem oldu. Paylaşımda pastadan sadece meyveli kısmı yiyen Şikel, bu hareketiyle takipçilerinden “Bu kadın gerçekten yemiyor!”, “Nasıl böyle formda kalıyor?” gibi yorumlar aldı.

SAĞLIKLI BESLENME VE FIT KALMA SIRRI

Çağla Şikel’in bu paylaşımı, sağlıklı beslenme ve formda kalmanın önemine dair önemli ipuçları veriyor. Ünlü isim daha önce de kahvaltı ve akşam yemeklerinde tercih ettiği dengeli menüsünü takipçileriyle paylaşmıştı. 5 hap ve 30 kuruyemişten oluşan beslenme rutini, onun fit görünümünün arkasındaki sırlardan biri olarak dikkat çekti. Doğal ve dengeli beslenmeye önem veren Şikel, bu sayede hem sağlığını koruyor hem de enerjik ve zinde kalıyor.

SOSYAL MEDYADA YANKILANAN PAYLAŞIM

Çağla Şikel’in doğum günü partisi hikayesi, sadece yeme alışkanlıkları nedeniyle değil, aynı zamanda samimi ve doğal tavırlarıyla da beğeni topladı. Takipçileri, ünlü ismin bu kadar disiplinli ve kontrollü beslenmesine hayran kalırken, genç ve fit görünümünü nasıl koruduğunu merak etti. “Bu kadın gerçekten yemiyor mu?”, “Nasıl böyle formda kalıyor?” gibi yorumlar sosyal medyada yoğunlaştı. Şikel, takipçilerine sağlıklı yaşamın önemini bir kez daha hatırlatmış oldu.

MAGAZİNİN VE SAĞLIKLI YAŞAMIN GÖZDESİ

Çağla Şikel, hem güzelliği hem de sağlıklı yaşam konusundaki paylaşımlarıyla magazin dünyasında olduğu kadar sağlık ve yaşam tarzı alanında da adından sıkça söz ettiriyor. Onun bu disiplinli yaşam tarzı, birçok kişiye ilham kaynağı olurken, sosyal medya platformlarında en çok takip edilen isimler arasında yer almasını sağlıyor.