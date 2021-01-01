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Hayal Köseoğlu’ndan iddialı paylaşımlar! Küvette poz verdi!

Hayal Köseoğlu’ndan iddialı paylaşımlar! Küvette poz verdi!
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06 Kasım 2021 - 10:04

Hayal Köseoğlu’ndan iddialı paylaşımlar! Küvette poz verdi!

Mucize Doktor dizisinde ‘Açelya’ karakteriyle ününe ün katan Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla yakıp geçiyor. Köseoğlu küvet pozlarıyla hayranlarını mest etti.

Hayal Köseoğlu'ndan iddialı paylaşımlar! Küvette poz verdi! - Sayfa 1

Mucize Doktor dizisi ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla zaman zaman gündeme geliyor.

Hayal Köseoğlu'ndan iddialı paylaşımlar! Küvette poz verdi! - Sayfa 2

Son olarak küvette verdiği pozları takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu hayranlarından beğeni topladı. Hayal Köseoğlu paylaşımına ise “beni bu ormanda bırak çünkü nefes alamıyorum” notunu düştü.

Hayal Köseoğlu'ndan iddialı paylaşımlar! Küvette poz verdi! - Sayfa 3

20 Aralık 1992 tarihinde İstanbul’da doğan Hayal Köseoğlu, eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı.

Hayal Köseoğlu'ndan iddialı paylaşımlar! Küvette poz verdi! - Sayfa 4

“BENİ ÇEKEN HEP SAHNEYDİ”
Oyuncu, henüz 6 yaşındayken Kanal D’de yayınlanan Ruhsar dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

Hayal Köseoğlu'ndan iddialı paylaşımlar! Küvette poz verdi! - Sayfa 5

Köseoğlu, oyunculukla nasıl tanıştığını anlatırken şu ifadeleri kullanmıştı:

Hayal Köseoğlu'ndan iddialı paylaşımlar! Küvette poz verdi! - Sayfa 6

Hiperaktiftim ve beni bir yerde sabit tutmak çok zordu. Hele okul kabustu. Ama 5–6 yaşlarında bir çocuk tiyatrosuna girdim ve orası benim için rüya gibiydi. Çok net hatırlıyorum. İlk kez kendimi ait ve huzurlu hissettiğim, disipline girebildiğim tek yer orasıydı. Benim yolumun burası olduğu çok belliydi. Kendimi hiçbir zaman sahne dışında bir yerde görmedim. Oyunculuk olsun, müzik olsun, beni çeken şey hep sahneydi.

Hayal Köseoğlu'ndan iddialı paylaşımlar! Küvette poz verdi! - Sayfa 7

Hayal Köseoğlu'ndan iddialı paylaşımlar! Küvette poz verdi! - Sayfa 8

Hayal Köseoğlu'ndan iddialı paylaşımlar! Küvette poz verdi! - Sayfa 9

Hayal Köseoğlu'ndan iddialı paylaşımlar! Küvette poz verdi! - Sayfa 10

Hayal Köseoğlu'ndan iddialı paylaşımlar! Küvette poz verdi! - Sayfa 11

Hayal Köseoğlu'ndan iddialı paylaşımlar! Küvette poz verdi! - Sayfa 12

Hayal Köseoğlu'ndan iddialı paylaşımlar! Küvette poz verdi! - Sayfa 13

Hayal Köseoğlu'ndan iddialı paylaşımlar! Küvette poz verdi! - Sayfa 16

Hayal Köseoğlu'ndan iddialı paylaşımlar! Küvette poz verdi! - Sayfa 17

 

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