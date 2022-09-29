Demet Özdemir’den çok konuşulacak pozlar! Hayranlarını mest etti

Güzel oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz ay şarkıcı Oğuzhan Koç ile dünyaevine girmiş, çiftin görkem düğün töreni haftalarca konuluşmuştu. Daha sonra ‘Dünyayla Benim Aramda’ dizisindeki cesur sahneleriyle gündeme gelen Demet Özdemir, sosyal medya hesabı Instagramdan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 30 yaşındaki oyuncu paylaştığı balkon pozları ile takipçilerini adeta mest etti.

Yer aldığı projelerde başarılı performansıyla, fit vucüdu ve güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile birlikteliğini evlilik ile taçlandıran güzel oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Balkon pozları ile takipçilerini mest etti Görkemli düğün töreninin ardından Dünyayla Benim Aramda dizisindeki cesur sahneleri ile gündeme gelen 30 yaşındaki oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak balkon pozları ile takipçilerini adeta mest etti.

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Özdemir’in balkon paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni alırken yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncunun hayranları paylaşımın altında, “Çok güzelsin yaaa” “Bu nasıl güzellik böyle”, “Alev aldı buralar”, “Böyle bir şey yok abi yaaa” gibi yorumlarında bulunurken eşi Oğuzhan Koç ise siyah kalp bıraktı.

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