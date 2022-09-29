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Berfu Yenenler’den ‘Hiç memen yok’ yorumlarına bomba yanıt

Berfu Yenenler’den ‘Hiç memen yok’ yorumlarına bomba yanıt
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29 Eylül 2022 - 14:07

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yeneler kendisine gelen “Hiç memen yok” mesajlarına esprili bir paylaşımla yanıt verdi. Yenenler göğüslerinin küçük olduğunu ima eden takipçilerini de ifşa etti.

Berfu Yenenler'den 'Hiç memen yok' yorumlarına bomba yanıt - Sayfa 1

2019 yılında komedyen Eser Yenenler ile dünyaevine giren eski Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler sosyal medyada eğlenceli paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor.

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Berfu Yenenler'den 'Hiç memen yok' yorumlarına bomba yanıt - Sayfa 2

Çocuklarıyla mutlu bir evliliği olan ünlü çiftin Instagram hesabından yaptığı tiplemeler oldukça beğeni topluyor. Mankenlik kariyerini rafa kaldıran Berfu sosyal medya fenomenliğine daha çok yoğunlaştı.

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Berfu Yenenler'den 'Hiç memen yok' yorumlarına bomba yanıt - Sayfa 3

‘HİÇ MEMEN YOK’ YORUMLARINA CEVAP VERDİ

Esprili videolarıyla güldüren ünlü isim bu kez imalı bir paylaşım yaptı. Siyah askılı bir fotoğrafına gelen yorumları ifşa eden Yenenler, “Hiç memen yokmuş, kocanın memeleri seninkinden daha büyük” yorumlarına yapay göğüs videosuyla cevap verdi.

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Berfu Yenenler'den 'Hiç memen yok' yorumlarına bomba yanıt - Sayfa 4

Yenenler paylaşımına “Ben de diyordum neyim eksik? Buldum çok şükür” notunu düştü.

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Berfu Yenenler'den 'Hiç memen yok' yorumlarına bomba yanıt - Sayfa 5
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Berfu Yenenler'den 'Hiç memen yok' yorumlarına bomba yanıt - Sayfa 6
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Berfu Yenenler'den 'Hiç memen yok' yorumlarına bomba yanıt - Sayfa 7
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Berfu Yenenler'den 'Hiç memen yok' yorumlarına bomba yanıt - Sayfa 8
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Berfu Yenenler'den 'Hiç memen yok' yorumlarına bomba yanıt - Sayfa 14
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Berfu Yenenler'den 'Hiç memen yok' yorumlarına bomba yanıt - Sayfa 15
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Berfu Yenenler'den 'Hiç memen yok' yorumlarına bomba yanıt - Sayfa 16

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