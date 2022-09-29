Berfu Yenenler’den ‘Hiç memen yok’ yorumlarına bomba yanıt

‘HİÇ MEMEN YOK’ YORUMLARINA CEVAP VERDİ

Esprili videolarıyla güldüren ünlü isim bu kez imalı bir paylaşım yaptı. Siyah askılı bir fotoğrafına gelen yorumları ifşa eden Yenenler, “Hiç memen yokmuş, kocanın memeleri seninkinden daha büyük” yorumlarına yapay göğüs videosuyla cevap verdi.