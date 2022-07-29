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Bakan Varank ve Ümit Özdağ gece yarısı birbirine girdi! “Bu ahlaksız provokatör…”

Bakan Varank ve Ümit Özdağ gece yarısı birbirine girdi! “Bu ahlaksız provokatör…”
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29 Temmuz 2022 - 16:04
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “Mustafa Varank’ın yeğenleri olumsuz işlere karıştı ve adli mercilerce tespit edildi” şeklindeki açıklamalarının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan sert tepki geldi.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ‘ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank‘a yönelik “Mustafa Varank’ın yeğenleri olumsuz işlere karıştı ve adli mercilerce tespit edildi” sözlerine Bakan Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Bakan Varank paylaşımında Özdağ’ın iddialarının yalan olduğunu belirterek “Benim bırakın kamuda çalışanı, çalışan bir yeğenim yok.” dedi. Varank Özdağ’a sert sözlerle çağrıda bulundu.

 “BU AHLAKSIZ PROVOKATÖR…”

Bakan Varank, Özdağ’ın söz konusu açıklamalarının yer aldığı videoyu alıntılayarak paylaşımında “Bu ahlaksız provokatör de bana bulaşmaya çalışmış. Benim bırakın kamuda çalışanı, çalışan bir yeğenim yok. Hepsinin yaşları küçük. Bu yalanını ispat edersen ben istifa etmeye hazırım, edemezsen sen partinden ve vekillikten istifa edecek misin alçak müfteri!” ifadelerini kullandı. Paylaşımında Özdağ’ı da etiketledi.

 

 

 ÖZDAĞ’DAN YANIT

Bakan Varank’ın paylaşımını alıntılayan Özdağ’dan yanıt gecikmedi. Özdağ yaptığı paylaşımdaki açıklamasında “Terbiyeli konuş. Sen kimlerden bahsettiğimi ve olayı gayet iyi anladın. Ahlaksız da sensin müfteri de sensin. Türk gençlerinin umutlarını yıkan bir zihniyetin temsilcisisin sen.” şeklinde konuştu.

 “LAFI GEVELEMEYİ BIRAK”

Özdağ’ın yanıtının ardından Bakan Varank’tan sert bir cevap daha geldi. “Hodri meydan” sözleriyle Özdağ’a seslenen Varank paylaşımında “Lafı gevelemeyi bırak da yalanını ispat et. Hadi hodri meydan! Kimmiş benim yeğenim? Hangi mahkeme ne karar vermiş? İspat etmeyen sadece müfteri değil aynı zamanda alçaktır!” ifadelerini kullandı.

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