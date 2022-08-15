Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğün davetiyesi ortaya çıktı

Bu arada ünlü çift düğünde yanlarında görmek istedikleri sevdikleri için bir e-davetiye hazırladı. Oğuzhan Koç’un 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlilik teklif ettiği otelde nikah kıyacak olan çiftin töreni 19.30’da başlayacak.