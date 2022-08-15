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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğün davetiyesi ortaya çıktı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğün davetiyesi ortaya çıktı
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15 Ağustos 2022 - 14:06

26 Ağustos’ta nikah masasına oturacak olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin davetiyesi ortaya çıktı. Çift, Oğuzhan Koç’un 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlilik teklif ettiği otelde nikah kıyacak.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğün davetiyesi ortaya çıktı - Sayfa 1

Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç çifti, nikah masasına oturuyor. 26 Ağustos’ta İstanbul’da evlenecek olan çiftin davetiyesi de ortaya çıktı.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğün davetiyesi ortaya çıktı - Sayfa 2

FOTOĞRAF DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Şimdilerde Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaştığı Aşk Taktikleri 2 filmi için sette olan Demet Özdemir, çekimler tamamlanır tamamlanmaz nikah masasına oturacak.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğün davetiyesi ortaya çıktı - Sayfa 3

Bu arada ünlü çift düğünde yanlarında görmek istedikleri sevdikleri için bir e-davetiye hazırladı. Oğuzhan Koç’un 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlilik teklif ettiği otelde nikah kıyacak olan çiftin töreni 19.30’da başlayacak.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğün davetiyesi ortaya çıktı - Sayfa 4

Öte yandan davetiyedeki fotoğraf detayı da dikkatlerden kaçmadı.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğün davetiyesi ortaya çıktı - Sayfa 22

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