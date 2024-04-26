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Neriman kararını verdi

Neriman kararını verdi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Nisan 2024 - 10:48
Ünlü voleybolcu Neriman Özsoy yeni sezonla ilgili kararını verdi.

Yıllarca İtalya, Japonya, Brezilya’da oynayan voleybolcu Neriman Özsoy, geçen sezon başında Türk Hava Yolları’na transfer olarak Türkiye’ye dönmüştü.

THY’de başarılı bir sezon geçiren Neriman Özsoy, yeni sezonla ilgili kararını verdi.

Vodafone Sultanlar Ligi takımı THY’nin yeni sezonda da Neriman’la devam edeceği ortaya çıktı.

Neriman’ın kararını verdiği ve THY ile bir yıllık daha sözleşme imzaladığı belirtildi.

1988 doğumlu olan Neriman Özsoy, 1.88 boyunda.

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