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Çığlıklarını duyan koştu

Çığlıklarını duyan koştu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Nisan 2024 - 10:28
Bursa’da rögara düşen köpeğin seslerini duyan bir vatandaş köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Yürekleri acıtan olay Bursa’nın Nilüfer ilçesinde meydnaa geldi. Barış Çelik adındaki vatandaş arsasına gitti. Çelik burada arsadaki rögardan gelen sesleri duydu.

Çelik giderde bir köpeğin mahsur kaldığını gördü ve hemen harekete geçti. Çelik uzat patilerini diyerek köpeği kurtardı.

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Köpeği kurtartma anları ise kameralar yansıdı.

Barış Çelik, “Rögar giderinden sesler geliyordu. Giderde bir köpek gördüm. Seslendim, sesime yanıt verince ben de çekip çıkardım. Yemek ve su verdik. Kaç gündür mahsur kaldığını bilmiyorum ama zayıflamıştı.” dedi.

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