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Mehmet Ali Yılmaz’ın cenazesine kimler katıldı

Mehmet Ali Yılmaz’ın cenazesine kimler katıldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Nisan 2024 - 15:55

Hayatını kaybeden eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Trabzonspor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul’da defnedildi. Cenazeye Osman Aşkın Bak, Mehmet Ağar, Adil Karaismailoğlu, Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu, Ertuğrul Doğan, Ahmet Ağaoğlu katıldı.

Kalp krizi nedeniyle vefat eden Mehmet Ali Yılmaz’ın cenaze namazı, Altunizade’deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde kılındı. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına Yılmaz’ın ailesi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski bakanlar Mehmet Ağar, Adil Karaismailoğlu ve Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu temsilcileri, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün mevcut ve eski yöneticileri, eski Trabzonsporlu futbolcular ile spor, siyaset ve iş dünyasından birçok kişi katıldı.

Yılmaz’ın naaşı, namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

AĞAOĞLU: ÜLKE SPORU İÇİN ÖNEMLİ BİR DEĞERİ KAYBETTİK

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, MehmetAli Yılmaz’ın Türk sporu için çok önemli biri olduğunu dile getirdi.

Ağaoğlu, “Türk futbolu ve Trabzonspor için ülke sporumuz için önemli bir değeri kaybettik. Onursal başkanımız, Türk sporuna çok önemli hizmetlerde bulunan bir insandı.” dedi.

“FEDERASYONU ÖZERKLEŞTİRDİ”

Yılmaz’ın Spor Bakanlığı sırasında Türkiye Futbol Federasyonunu özerkleştirdiğini aktaran Ağaoğlu, “1990’lı yılların başında devletin her şeyi elinde tuttuğu, her şeye hakim olduğu bir süreçte Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak kendine bağlı olan Türkiye Futbol Federasyonunu özerkleştiren insandır. Bu, Türk futbolunda devrim niteliğinde bir yenilikti. Bunu herkes cesaret edemezdi. Ayrıca aynı sürede bugün ‘havuz sistemi’ olarak adlandırdığımız yayın gelirlerinin dağıtımını belirledi” diye konuştu.

“SPORDA TESİSLEŞMENİN TEMELİNİ ATTI”

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor’un mevcut tesislerine Mehmet Ali Yılmaz adının verildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

“1980’li yılların başında milli takımımızın antrenman yapacak sahasının bile olmadığı dönemde Türkiye’nin ilk modern spor tesislerini Trabzonspor’a kazandıran insandır. Bir anlamda da Türk futbolu ve sporunda tesisleşmenin temelini attı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor’un simgesi haline gelmiştir. Yaklaşık 40 yıllık bir tesis olmasına rağmen dünyada bugün bile güncelliğini koruyan, bugünün ihtiyaçlarına cevap veren ikinci bir tesise ben rastlamadım. Sportif başarılarının ötesinde bu üç önemli hizmeti kendisini çok farklı kılıyor. Çok başka bir yere koyuyor. Erken yaşta kaybettik. Acımız büyük. Allah rahmet eylesin”

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