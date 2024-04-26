Candaş Tolga Işık’tan Kılıçdaroğlu ‘esprisi’! O soruya verdiği yanıt dikkat çekti…

Candaş Tolga Işık’ın, Can Yılmaz’la Geri Vites programındaki soruya verdiği ‘Kemal Kılıçdaroğlu’ yanıtı sosyal medyada gündem oldu.
Kafa TV’de yayınlanan Can Yılmaz’la Geri Vites programında İsmail Saymaz’a sorulan “Ben dost kazığı yedim, yine kandırıldım diye devamlı ağlayan bir dostun var mı?” sorusuna Candaş Tolga Işık’ın verdiği yanıt gündem oldu.
“DEVAMLI AĞLAYAN DOSTUN VAR MI?”
İsmail Saymaz’a, “İsmail, çevrende sürekli ben dost kazığı yedim, yine kandırıldım diye devamlı ağlayan bir dostun var mı? ” sorusunu yöneltti.
Kafa TV’nin sahibi gazeteci Candaş Tolga Işık ise “Var, Kemal Kılıçdaroğlu” yanıtı ile izleyenleri güldürdü.