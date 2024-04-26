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Candaş Tolga Işık’tan Kılıçdaroğlu ‘esprisi’! O soruya verdiği yanıt dikkat çekti…

Candaş Tolga Işık’tan Kılıçdaroğlu ‘esprisi’! O soruya verdiği yanıt dikkat çekti…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Nisan 2024 - 9:31

Candaş Tolga Işık’ın, Can Yılmaz’la Geri Vites programındaki soruya verdiği ‘Kemal Kılıçdaroğlu’ yanıtı sosyal medyada gündem oldu.

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